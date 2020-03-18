Korona virüsüne karşı uzmanlardan altın değerinde öneriler

Bağışıklık sistemini güçlendirmede dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin besin değeri yüksek olan gıdaları tercih etmek ve dengeli bir şekilde tüketmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Sağlık Bakanlığının sık sık duyurduğu virüsten korunma yöntemleri çok önemli. Bu tedbirlerin yanı sıra düzenli ve uygun beslenmek de şart. Bu durum zaten günlük hayatımızın önemli bir unsuru olmalı" dedi.

Doç. Dr. Uzel, "Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyku düzenine dikkat edilmesi ve yeteri kadar su içilmesi, egzersiz yapılması ve zihinsel olarak huzurlu olunması ihmal edilmemesi gereken noktalardandır. Tabii ki tüm bunlara ek olarak beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerekir" diye aktardı.

Bu bağlamda yapılması gerekenleri anlatan Doç. Dr. Uzel, "Vücut direncini arttırmak için A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketilmeli; selenyum, çinko, magnezyum ve vb. mineralleri alımı omega yağ asidi içeren yiyecekler ile takviye edilmelidir. Sadece D vitamini besinlerde az miktarda bulunduğu için bu amaçla güneş ışığından yararlanılmalı. D vitaminin yanı sıra kalsiyum ve fosfor tüketimi haftada en az 2 kez balık ve her gün süt tüketimi ile desteklenmeli" diye konuştu.