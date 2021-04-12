HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronada rekor kıran Hindistan'da binlerce kişi festivale katıldı

Koronada rekor kıran Hindistan'da binlerce kişi festivale katıldı

12.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ancak buna rağmen yaklaşık 1 milyon kişi önlemleri hiçe sayarak Kumbh Mela festivalini kutlamak için bir araya geldi.

Koronada rekor kıran Hindistan'da binlerce kişi festivale katıldı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 168 bin 912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717 oldu.

Bu, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana 'günlük en yüksek vaka artışı' olarak kayıtlara geçti.

Hindistan ayrıca, vaka sayısında Brezilya'yı geride bırakarak dünya genelinde ikinci sıraya yükseldi. Buna göre, Hindistan virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

2021-04-12T112328Z_145728060_RC29UM9QEKZ2_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA-KUMBH

Son 24 saatte 904 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 170 bin 179'a yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 156 bin 529'a ulaştığı ülkede, 1 milyon 200 bin 979 kişinin tedavisi sürüyor.

1 MİLYON KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Artan vaka ve ölümlere rağmen ülkenin kuzeyindeki Haridwar şehrinde yaklaşık bir milyon kişi bir araya gelerek Kumbh Mela festivalini kutladı.

Kalabalık kutlamalar kapsamında Ganj Nehri'nin sularında yıkandı.

Hindistan’da halk geçen ay da pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali 'Holi' kutlamaları için toplanmıştı.

2021-04-12T091654Z_1705809887_RC29UM9JSVR6_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA-KUMBH

HİNDİSTAN'DAKİ AŞI SAYISI 104 MİLYONU AŞTI

Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 104 milyon 528 bin 565 dozu aştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
Suç makinesi zanlı polisi resmen taradı!Suç makinesi zanlı polisi resmen taradı!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.