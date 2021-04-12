Koronada rekor kıran Hindistan'da binlerce kişi festivale katıldı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 168 bin 912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717 oldu.

Bu, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana 'günlük en yüksek vaka artışı' olarak kayıtlara geçti.

Hindistan ayrıca, vaka sayısında Brezilya'yı geride bırakarak dünya genelinde ikinci sıraya yükseldi. Buna göre, Hindistan virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

Son 24 saatte 904 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 170 bin 179'a yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 156 bin 529'a ulaştığı ülkede, 1 milyon 200 bin 979 kişinin tedavisi sürüyor.

1 MİLYON KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Artan vaka ve ölümlere rağmen ülkenin kuzeyindeki Haridwar şehrinde yaklaşık bir milyon kişi bir araya gelerek Kumbh Mela festivalini kutladı.

Kalabalık kutlamalar kapsamında Ganj Nehri'nin sularında yıkandı.

Hindistan’da halk geçen ay da pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali 'Holi' kutlamaları için toplanmıştı.