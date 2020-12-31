Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında

Covid-19'a genetik olarak en çok benzeyen tür sekiz yıl önce Çin'in güneyinde tespit edilmişti. 2012 yılında üç madenci gizemli bir şekilde zatüre nedeniyle hayatını kaybedince bölgede araştırmalar başlamıştı.

Koronavirüsün yarasa kaynaklı bir virüs türü olduğu biliniyor. Ancak virüsün direkt olarak yarasalardan insanlara bulaşması mümkün değil. Bu nedenle virüsün önce başka bir taşıyıcıya bulaşması gerekiyor. Burada mutasyona uğrayan virüsün insanlara bulaşabilir hale geldiği belirtiliyor.

Şimdiye kadar dünya genelinde 80 milyondan fazla vakaya ve bir milyon 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın başladığında yarasa mağaraları dünyanın gündemine oturdu.

Dünyanın birçok yerinden bilim insanları ve gazeteciler bölgeye giderek bilgi toplamaya çalışıyor. Ancak Çin hükümetinin bölgeyi adeta bir kara deliğe dönüştürdüğü ifade ediliyor.

AP'nin aktardıklarına göre bölgedeki mağaralara erişim için yerel yetkililerden izin almak gerekiyor. Pekin hükümeti Covid-19 pandemisinin kaynağının araştırılması için yüzbinlerce dolar parayla birlikte izin dağıttığını açıkladı.