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Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında

31.12.2020 15:20 | Son Güncelleme:
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Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında

Koronavirüs pandemisi birinci yılını doldurdu ancak henüz kaynağına ilişkin kesin bir sonuç yok. Çinli yetkililerin koronavirüs tespit edildiğine inanılan mağaralarda sıkı bir kontrol uyguladığı belirtildi. Bölgeye gitmek isteyen araştırmacıların ve gazetecilerin erişiminin engellendiği aktarıldı.

Covid-19'a genetik olarak en çok benzeyen tür sekiz yıl önce Çin'in güneyinde tespit edilmişti. 2012 yılında üç madenci gizemli bir şekilde zatüre nedeniyle hayatını kaybedince bölgede araştırmalar başlamıştı.

Koronavirüsün yarasa kaynaklı bir virüs türü olduğu biliniyor. Ancak virüsün direkt olarak yarasalardan insanlara bulaşması mümkün değil. Bu nedenle virüsün önce başka bir taşıyıcıya bulaşması gerekiyor. Burada mutasyona uğrayan virüsün insanlara bulaşabilir hale geldiği belirtiliyor.

Şimdiye kadar dünya genelinde 80 milyondan fazla vakaya ve bir milyon 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın başladığında yarasa mağaraları dünyanın gündemine oturdu.

Dünyanın birçok yerinden bilim insanları ve gazeteciler bölgeye giderek bilgi toplamaya çalışıyor. Ancak Çin hükümetinin bölgeyi adeta bir kara deliğe dönüştürdüğü ifade ediliyor.

AP'nin aktardıklarına göre bölgedeki mağaralara erişim için yerel yetkililerden izin almak gerekiyor. Pekin hükümeti Covid-19 pandemisinin kaynağının araştırılması için yüzbinlerce dolar parayla birlikte izin dağıttığını açıkladı.

Ancak bu izinler sistem dışından kimseye verilmiyor. Mağaralarda araştırma iznine sahip bilim insanlarının çoğu Çin Halk Ordusu'yla ilişkili kurumlarda ya da şirketlerde görev yapıyor. Ayrıca elde edilen bulguların yayımlanmadan önce Çin devletinin kurduğu koronavirüs görev gücü tarafından da incelenmesi gerekiyor.

Bölgede yarasalardan örnek toplayabilen bir ekibin malzemelerine polis tarafından el konulduğu bildirildi. AP bölgeye giden yolların polis arabalarıyla kapatıldığını ve muhabirlerinin erişimde zorlandığını aktardı.

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