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Koronavirüs akıllı saat satışlarını da vurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

2020 yılında akıllı saat satışlarının önemli oranda düşmesi bekleniyor. İşte konu ile ilgili detaylar.

Koronavirüs akıllı saat satışlarını da vurdu

2020 yılının başlarında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınından ötürü tüm dünya teyakkuza geçmişti. Alınan tüm tedbirlere rağmen sadece 100 gün gibi kısa bir süre virüs dünya geneline yayıldı. Hala da yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

Salgının ilk günlerinde çok sıkı tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler kapsamında fabrikalar kapandı, pek çok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edildi ve resmen hayat durma noktasına geldi.

Hal böyle olunca salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi de teknoloji pazarı oldu. Çünkü pek çok ürünün geliştirme ve üretim süreci sekteye uğradı. Bu bağlamda da satışlarda önemli düşüşler yaşandı.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KORONAVİRÜSTEN NASİBİNİ ALDI

Dünyanın önde gelen analiz şirketlerinden GlobalData tarafından yapılan araştırmaya göre koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerinde başında giyilebilir teknolojiler de geliyor. Son yıllarda hayli güçlü bir çizgi çizen bu pazar 2020’yi ise düşüşle kapatacak.

GlobalData’nın öngörüsüne göre 2020’de akıllı saatler ve akıllı bilekliklerin hükmettiği giyilebilir teknoloji pazarındaki satışlar yüzde 10 oranında düşecek.

2024'TE BEKLENTİLER DAHA YÜKSEK

Lakin 2019’da 27 milyar dolarlık gelir elde edilen bu pazarın 2024’e kadar gelirini 64 milyar dolara çıkarması da bekleniyor. Yani 2021 ile birlikte giyilebilir teknoloji pazarı güçlü bir toparlanma yaşayacak ve satışlar da önemli oranda artacak. En azından istatistiklerin gösterdiği veriler bu yönde.

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