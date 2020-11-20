Koronavirüs aşısı için gönüllü aranıyor! Gönüllü aşı için nereye başvurulur? Aşı için gönüllü başvuru nasıl yapılır? İşte Covid-19 aşısı için gönüllü olma şartları

Tüm dünyadan Kovid-19 aşısına dair sevindirici haberler gelirken bir yandan vatandaşlar tarafından da gönüllü aşı başvurusu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Kovid aşısı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığından Çin menşeli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü arandığına dair açıklama yapıldı. Kriterlere uygun olan vatandaşlar başvuruda bulunarak gönüllü olabilecek. Peki, gönüllü aşı başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte aşı gönüllüsü başvuru süreci ile ilgili detaylar...
Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanmış olan Çin menşeli Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlar üstünde de uygulanmaya başlanacak. Aşı gönüllü başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar https://covid19asi.calismasi.info adresinden ya da 0850 811 18 80 numaralı telefonu arayarak gönüllü olabilecek.
Koronavirüs aşısı için gönüllü olmak isteyenler randevu hattı olan 0850 811 18 80 numaralı hattı arayarak randevu talebini iletebiliyor. Bunun yanı sıra internet sitesindeki iletişim formundaki bilgileri doldurarak da randevu oluşturabiliyor.
Uygun katılımcılar olarak 18-59 yaş arası olmak (18 ve 59 yaş da dahil), daha önce Kovid-19 geçirmemiş olmak, bilgilendirilmiş oluru anlayabilmek ve gönüllü olarak imzalayabilmek şartları gösteriliyor. Uygun olmayan katılımcılar ise önceden PCR ile pozitif Covid-19 tanısı olan, IgG veya IgM pozitif olan, çalışma aşısına karşı bilinen alerjisi bulunan, kadınlar için hamile ya da emzirme döneminde olan ve çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım sağlamış olan katılımcılar olarak gösteriliyor. İlgili internet sitesinde çalışmaya katılamayacak olan vatandaşlarla ilgili detaylı bilgi ve kriterler yer alıyor.
Kovid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye’de 12 şehirdeki 25 merkezde sürüyor. İlk olarak yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanmış olan aşı, bugüne dek 726 gönüllü sağlık çalışan üstünde uygulandı ve toplamda 1237 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu şekilde değerlendirildiğinden uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açılmış oldu.
Aşılamanın devam eden aşamalarında ise her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım 2020 tarihinde 518 kişiyle hazırlanan ara güvenlilik raporu doğrultusunda aşının önemli bir yan etkisi bulunmadı. Bunun yanı sıra en sık görülen yan etkiler olarak ise yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve enjeksiyon yerinde ağrı raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi tarafından ara güvenlilik raporunun elde veriler ile değerlendirilmesinde aşının güvenliliğine dair çekinceleri olmadığı bildirildi.
Aşılama çalışmaları, yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada sürüyor. Aşının toplamda 12.450 gönüllü üstünde uygulanması planlanıyor. Çalışmada gönüllülerin bir bölümüne gerçek aşı uygulanırken bir bölümüne de plasebo veriliyor. Yöntem ise bilgisayar programı tarafından rastgele belirleniyor. Aynı zamanda hangi gönüllüye ne yapıldığı araştırma ekibi tarafından da bilinmiyor. Dolayısıyla gönüllü vatandaşlar üstünde yapılacak olan denemelerde de her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulaması yapılacak. Böylece gerçek aşı ile aşı olmayan kişileri arasındaki etki farkı ortaya çıkartılabilecek. Çalışma sona erdiğinde plasebo uygulanan gönüllüler yeniden merkezlere çağrılacak ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.
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