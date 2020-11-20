Koronavirüs aşısı için gönüllü aranıyor! Gönüllü aşı için nereye başvurulur? Aşı için gönüllü başvuru nasıl yapılır? İşte Covid-19 aşısı için gönüllü olma şartları

Tüm dünyadan Kovid-19 aşısına dair sevindirici haberler gelirken bir yandan vatandaşlar tarafından da gönüllü aşı başvurusu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Kovid aşısı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığından Çin menşeli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü arandığına dair açıklama yapıldı. Kriterlere uygun olan vatandaşlar başvuruda bulunarak gönüllü olabilecek. Peki, gönüllü aşı başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte aşı gönüllüsü başvuru süreci ile ilgili detaylar...

GÖNÜLLÜ AŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanmış olan Çin menşeli Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlar üstünde de uygulanmaya başlanacak. Aşı gönüllü başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar https://covid19asi.calismasi.info adresinden ya da 0850 811 18 80 numaralı telefonu arayarak gönüllü olabilecek.

AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs aşısı için gönüllü olmak isteyenler randevu hattı olan 0850 811 18 80 numaralı hattı arayarak randevu talebini iletebiliyor. Bunun yanı sıra internet sitesindeki iletişim formundaki bilgileri doldurarak da randevu oluşturabiliyor.