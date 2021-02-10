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Koronavirüs aşısı kanser hastaları için riskli mi?

10.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısı kanser hastaları için riskli mi?

Koronavirüs aşısı ile ilgili endişeler hala kafalarda soru işareti oluşmasına yol açıyor. Kanser hastaları da koronavirüs aşısı yaptırma noktasında ikilemde kalan kişiler arasında bulunuyor. Ancak onkoloji uzmanı Dr. Yakup Ergün, endişelenmeye gerek olmadığını söyleyerek kanser hastalarının da gönül rahatlığı ile koronavirüs aşısı yaptırabileceğini söylüyor. İşte detaylar...

Kanser hastalarını riskli grupta olduğunu ve korunma ihtiyaçlarının olduğunu aktaran onkoloji uzmanı Dr. Yakup Ergün, kanser hastalarının korona virüs aşısı yaptırabileceklerini söyledi.

'YAN ETKİLER AÇISINDAN EN GÜVENİLİR AŞI...'

Uzm. Dr. Ergün, "Kanser hastaları, korona virüs açısından riskli grupta olduklarından dolayı bu hastalıktan korunmak önem arz etmektedir. Bu tür enfeksiyonlardan korunmada en etkili yolun aşılanma olduğu iyi bilinmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafınca ülkemizde uygulanmasına başlanan SINOVAC aşısı tıpkı grip aşısı gibi inaktif aşı olup yan etkiler açısından en güvenilir aşı grubundadır. Başta Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olmak üzere kanserle ilgilenen uluslararası birçok kuruluş, kanser hastalarının korona aşısını yaptırmasını önermektedirler. Bu bağlamda bizde kanser hastalarımıza sırası gelince korona aşısını yaptırmalarını öneriyoruz. Diğer önemli bir husus ise, aktif olarak kanser tedavisi alan hastalarımızın durumudur. Bu hastalarımız da güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler. Ancak bazı kemoterapi ilaçları kan değerlerini belirgin olarak düşürdüğünden aşı yapılan yerde kanama görülebilir. Bu nedenle kan değerini düşürebilen kemoterapi ilacı alan hastalarımıza aşı öncesi kan değerlerini kontrol ettirmelerini, kanama açısından risk teşkil edecek kan düşüklüğü olmaması halinde aşılarını gönül rahatlığıyla yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

İHA

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