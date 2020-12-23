Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşı çalışmaları için gönüllü olan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

ÖZTÜRK: COVİD TESTİM POZİTİF ÇIKTI

Sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü yazısını paylaşan Öztürk, "Covid testim pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Evde karantina sürecine geçtim. Aşı çalışmalarında gönüllü olup, ilk doz aşıyı yaptırdığımdan, durumu biraz açıklamam icap eder. Zira Covid olmamın aşı çalışmalarına negatif etki yapmasını istemem." ifadelerine yer verdi.

17 ARALIK'TA AŞI OLDU

Habertürk'teki yazısında 3. faz aşı çalışmaları için gönüllü olduğunu ve 17 Aralık'ta aşı olduğunu belirten Öztürk, iki gün sonra bazı yan etkiler görüldüğünü ifade etti.

22 ARALIK'TA KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öztürk, bunun üzerine 22 Aralık tarihinde yaptırdığı koronavirüs testinin ise pozitif çıktığını duyurdu.

İlk doz aşı olmasının ardından koronaya yakalanmasıyla ikinci dozu olamayacağını belirten Öztürk, “aşının işe yaramadığı” gibi spekülasyonlara neden olmak istemediğini yazdı.



