Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? Aşı kimlere, ne zaman yapılacak? Korona aşısı zorunlu mu olacak?

Tüm dünyadan koronavirüs aşısı ile ilgili önemli haberler gelmeye devam ederken ülkemizde de vatandaşlar koronavirüs aşısında son durum hakkında araştırmalar yapıyor. Bu nedenle koronavirüs aşısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, farklı aşı çalışmalarının yakından takip edildiğini ve olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Koca, bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalandığını, bir mRNA aşısı için de görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Peki, korona aşısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak? İşte detaylar... KORONAVİRÜS AŞISI ÖNCE KİMLERE YAPILACAK? Bakan Koca, ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağını belirtti. Bakan Koca, Bilim Kurulu tarafından çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önünde bulundurularak genel önceliklerin belirlendiğini söyledi. Bu öncelikler doğrultusunda aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesinin planlandığını aktardı. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağını söyledi.

AŞI KİMLERE, NE ZAMAN YAPILACAK? Bakan Koca, ikinci aşamada ise toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan, kritik işlerde çalışan kişilerle 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişilerin aşılanacağını aktardı. Üçüncü aşamanın ise 50 yaş altı, en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri ve ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlarını kapsadığını belirtti. Dördüncü ve son aşamada da ilk üç grubun dışında kalan tüm bireylerin aşılanacağını söyledi.

Gelişmelerin beklenen yönde olumlu seyretmesi durumunda Türkiye’nin dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacağını aktardı. Bakan Koca, “Ancak aşının mücadele gücümüzü artıracağını; kısıtlamalara ve mevcut tedbirlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Normal hayatımıza dönebilmenin anahtarı ülke olarak birlikte davranmamıza, bütün tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlıdır.” dedi.

KORONA AŞISI ZORUNLU MU OLACAK? Bakan Koca, korona aşısı ile ilgili olarak bilim insanlarının ve Bakanlığının aşı menşei ile değil, aşının güvenliği ve etkililiği ile ilgilendiklerini vurguladı. Önümüzdeki günlerde uygulamaya başlanacak aşılarla beraber salgına karşı korunmada elimizin daha fazla güçleneceğini ve diğer tedbirlerle beraber salgına karşı başarılı sonuçlar almamızın mümkün olacağını söyledi. Anı zamanda Bakan Koca, “Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir. Bu nedenle, aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenliliği ile etkililiği belirleyecektir.” dedi. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Koca, “Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı 'inaktif' diye bilinen aşılardır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Aşıların temini sonrasında uygulanmasına yönelik olarak lojistik imkanlarımız ve alt yapımız hazır durumdadır. Temin etmek üzere olduğumuz diğer aşı ise mRNA aşısıdır ve genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. mRNA aşıları insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alınmıştır. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Koca, sözleşmesi imzalanan aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklendiğini aktardı. Koca, “Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir” dedi. Japonya'da Covid-19 aşısı ücretsiz olacak Aşı dağıtım planlamasına DSÖ tarafından dikkat çekilen unsurlar tarafından yapılacağını ifade eden Koca, “Ülke olarak önceden hazırlıklı olmanın gayreti içindeyiz. Bilim Kurulumuz aşılama stratejisi üzerindeki çalışmalarını yürütmektedir. Riskli grupların tespiti ve önceliklendirilmesi, yoğun hasta yükü altında tüm enerjisini harcamakta olan sağlık personelimizin aşılama kampanyasında yeniden organizasyonu, lojistik yönetimi dahil detaylı bir planlama yapılmaktadır. Aşı dağıtım planlamasında DSÖ tarafından dikkat çekilen insan hakları, eşitlik, adalet ve meşruiyet çerçevesinde bir dağıtım çerçevesinin oluşturulmasına çalışılmaktadır. Bu çerçevenin temelini oluşturan etik ilkeler arasında maksimum fayda sağlanması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, aşının adil, şeffaf ve kanıta dayalı dağıtılmasının sağlanması bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.