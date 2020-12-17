Koronavirüs aşısı Türkiye'de ne zaman uygulanacak Sağlık Bakanı Koca tarih verdi

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da koronavirüs aşısı için geri sayıma geçti. Her ülke uygulanacak aşıyla ilgili takvimi hazırlamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye de koronavirüs aşısı için hazırlıklar devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devam eden çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DEPOLARDA HAZIR BEKLİYOR

Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, aşının 11 Aralık'tan sonra geleceğini söylediğini hatırlatarak, sürecin başladığını ve aşının depolarda hazır beklediğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE AŞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Aşı ile ilgili Çin tarafından herhangi bir sorunun olmadığını ve sadece birkaç günlük prosedür olduğunu belirten Koca, "Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.” diye konuştu.



