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Koronavirüs belirtileri nelerdir? Hacettepe Üniversitesi hazırladı: Gün gün koronavirüs belirtileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi, koronavirüse karşı dikkat çekmek için koronavirüs belirti takvimi hazırladı. Buna göre, hasta 1'inci ve 3'üncü gün soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler yaşıyor. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebiliyor. Hastanın bağışıklığı zayıfsa mide bulantısı ve ishal de görülebiliyor. İşte bilmeniz gereken gün gün koronavirüs belirtileri...

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Hacettepe Üniversitesi hazırladı: Gün gün koronavirüs belirtileri

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 14 bini aştı. Vaka sayısı ise 336 bine ulaştı. Hacettepe Üniversitesi, koronavirüse karşı dikkat çekmek için koronavirüs belirti takvimi hazırladı.

İşte gün koronavirüs belirtileri...

GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

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