Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda, geçtiğimiz hafta başlayan ve dün ise ikinci aşamaya geçilen aşılamayla ilgili son durumun görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda, aşılamadaki gidişatın yanı sıra kısıtlamaların da ele alınması bekleniyor. Son günlerde düşüşe geçen vaka ve hasta sayısıyla birlikte aşılamanın da devam etmesi kısıtlamaların kademe kademe kaldırılabileceğini gündeme getirmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Normalleşme adımları kapsamında dün Sağlık Bakanlığınca, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı ve emeklilik işlemlerindeki kısıtlamalar da kaldırılmıştı.

