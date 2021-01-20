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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

20.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Aşılamada ikinci aşamanın başladığı günlerde gerçekleşecek toplantıda, yasaklarla ilgili de görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda, geçtiğimiz hafta başlayan ve dün ise ikinci aşamaya geçilen aşılamayla ilgili son durumun görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda, aşılamadaki gidişatın yanı sıra kısıtlamaların da ele alınması bekleniyor. Son günlerde düşüşe geçen vaka ve hasta sayısıyla birlikte aşılamanın da devam etmesi kısıtlamaların kademe kademe kaldırılabileceğini gündeme getirmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Normalleşme adımları kapsamında dün Sağlık Bakanlığınca, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı ve emeklilik işlemlerindeki kısıtlamalar da kaldırılmıştı.

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