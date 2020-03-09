İki hafta boyunca tüm resmi programlar iptal!

Marcelo Rebelo de Sousa bu kararı, Salı günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret eden çocukların okul arkadaşlarından birinin hastaneye kaldırılması üzerine aldı.

Çocukta koronavirüs görülmediği açıklandı.

Marcelo Rebelo de Sousa'da da koronavirüs görüldüğüne dair bir işaret olmadığı ancak Portekiz liderinin önümüzdeki günlerde kalabalık gruplarla programları olduğu için önlem olarak iki hafta evinde kalma kararı aldığı duyuruldu.

Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, İtalya'da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bir günde 233'ten 366'ya çıkması üzerine Avrupa Birliği çapında dayanışma çağrısı yapmıştı.

Fransa'da 1000'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Ülkede şu ana kadar virus sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19.

Fransa'da Ulusal Meclisi'nin iki üyesinde daha koronavirüs görüldüğü duyuruldu. Virüs görülen milletvekillerinin adları ise açıklanmadı.

İngiltere'de ise koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı Pazar günü üçe yükseldi. Ülkede koronavirüs vakalarının sayısı Pazar günü bugüne kadar bir günde görülen en büyük artışla 209'dan 278'e çıktı.