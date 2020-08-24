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Vakalar artıyor! Peki virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?

24.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kimi uzmanlar koronavirüsün daha az ölümcül hale geldiğini kimileri ise alınan sosyal mesafe önlemleri nedeniyle bulaşan virüs miktarlarının azaldığını düşünüyor.

Vakalar artıyor! Peki virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?

Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı ve ABD'de koronavirüs vakalarının sayısında artış görülürken, ölümler ve ağır vakalar, ilk dönemlerdekine göre daha düşük sayılarda seyrediyor.

Guardian gazetesindeki bir habere göre, Britanya'nın tamamında salgının doruğunda 3 bin olan solunum cihazına bağlanmış (entübe) hastaların sayısı, şu anda 70. Vaka sayısı ise Birleşik Krallık içindeki birçok bölgede artış gösteriyor.

BU EĞİLİMİN SEBEBİ NE OLABİLİR?

Görünürdeki bu eğilimin sebeplerini arayan Guardian'ın konuştuğu doktorlar farklı görüşler dile getiriyor.

Kimisine göre hastalara artık ilk zamanlara göre tıbben daha etkili müdahaleler yapılıyor. Mesela deksametazon adlı ilacın entübe hastaların hayatta kalma şansını artırdığı görülüyor.

Kimileri ise işin içine başka faktörlerin girebileceğini söylüyor.

Bir görüşe göre Covid-19 artık ağırlıkla daha genç insanlar arasında yayılan, dolayısıyla da öldürücülüğü ya da ağırlığı azalan bir salgın haline geldi.

BU EN KÖTÜ DÖNEMİ ATLATTIĞIMIZ ANLAMINA MI GELİYOR?

Hayır. ABD'den uzmanlar bu ülkede yakınlarda özellikle 20 ve 30'lu yaşlardaki insanlar arasındaki vakalarda bir tırmanışa işaret etti.

Ancak bu hemen ardından onlardan hastalığı kapan daha yaşlı insanlardaki vakalarda da artışa neden oldu. Böyle olunca da ölüm oranlarında da artış yaşandı.

Uzmanlar şimdi Avrupa'da ve Britanya'da da da benzer bir eğilim yaşanabileceğini ve ölüm oranlarının yeniden artabileceğini belirtiyorlar.

COVID-19'A YOL AÇAN VİRÜSÜN ÖLÜMCÜLLÜĞÜ AZALIYOR OLABİLİR Mİ?

Bu görüşü destekleyen bazı bilim insanları var.

Çoğu virüsün, bulaştığı insanları öldürmenin yararına olmayacağı için zamanla öldürücülük özelliğinin azaldığını ve Covid-19'un da bu yönde değişebileceğini söylüyorlar.

Ama bu görüşe katılmayan uzmanlar da var ve bu sürecin bu kadar hızlı yaşanmasının pek olası olmadığına işaret ediyorlar.

Alternatif bir görüş ise, genel olarak sosyal mesafe önlemlerine uyulması sayesinde insanların birbirine bulaştırdığı koronavirüsün dozunun azaldığı yönünde.

Bu görüşe göre, daha düşük dozlarda alınan virüs ile bağışıklık sistemlerimiz daha kolay baş ediyor ve ölüm oranları da bu yüzden düşüyor.

Sonuçta bilim insanları bu soruların hiçbirinin henüz net bir yanıtı olmadığını, eğilimler ve sebepleri hakkında kesin bilgilere ulaşmamızın yıllar değilse bile aylarca sürecek araştırmalarla mümkün olacağını hatırlatıyorlar.

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