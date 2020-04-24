'Koronavirüs de dahil tüm 'zoonotik' hastalıkların sorumluluğu insana ait'

Bu geçişin olabilmesini sağlayan ortam da insanların hayvanlarla ilgili aktiviteleri ile oluştu. Uzmanlar da eğer bu aktiviteler son bulmazsa veya köklü şekilde değişmezse insanlığın daha nice pandemi krizleri geçireceğini söylüyor.

Hayvanlardan insalara geçen hastalıklara Yunanca 'hayvan' ve 'hastalık' kelimelerinin birleşiminden türetilmiş olan 'Zoonoses' veya 'Zoonotik' deniyor.

Bu tür hastalıkların yeni olan bir tarafı yok. Tüberkiloz, kuduz, toksoplazmos, sıtma, tenyazis, ruam, domuz gribi, kuş gribi, deli dana ve daha pek çok hastalık gerek çiftlik gerek vahşi hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Bu bulaşma bazen yediğimiz sırada bazen yemek üzere beslediğimiz veya öldürdüğümüz sırada olabiliyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) raporlarına göre insanlardaki enfeksiyon hastalıklarının yüzde 60'ı hayvanlarla kurduğumuz mevcut ilişkiden kaynaklanıyor. Bu oran son dönemlerde Ebola, AIDS, Zİka ve SARS gibi virüslerle yüzde 75'e kadar yükseldi. Liste uzayıp gidiyor.

UNEP'in 2016 raporunda "Zoonotik hastalıkların artışında "Çevresel krizler, ekolojideki olumsuz değişiklikler, hayvancılık, tarımda kullanılan zırai ilaçlar ve insan yerleşkelerinin vahşi ve doğal kalması gereken alanlara uzanması"na atıf yapılıyor.