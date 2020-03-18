HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs dünyaca ünlü açık hava festivalini iptal ettirdi

Koronavirüs dünyaca ünlü açık hava festivalini iptal ettirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Koronavirüs dünyaca ünlü açık hava festivalini iptal ettirdi

İngiltere’nin Glastonbury şehrinde düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury açık hava festivali, koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

Bu yıl 50’ncisi düzenlenmesi planlanan müzik festivali, aralarında Paul McCartney, Taylor Swift ve Kendrick Lemar’ın da bulunduğu birçok ünlü ismi ağırlayacaktı.

Festivalin organizatörlerinden Michael ve Emily Eavis, yaptıkları açıklamada bu hafta açıklanan yeni hükümet önlemlerinin ardından festivalin iptal edildiğini dile getirdi.

Her yıl 200 binden fazla katılımcısı olan festival, renkli görüntülere sahne oluyordu. Koronavirüsünün patlak vermesinden bu yana Glastonbury, İngiltere’de iptal edilen en önemli kültürel etkinlik oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
Anahtar Kelimeler:
glastonbury festival koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Dikkat çeken uyarı

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Dikkat çeken uyarı

ABD'de ulusal acil durum ilanı

ABD'de ulusal acil durum ilanı

Diğer Haberler
Son dakika: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs (Covid-19): Yüzümüze neden dokunuruz, bunu nasıl engeller ya da azaltırız?

Yüzümüze neden dokunuruz? Engellemek için yapılması gerekenler

Ukrayna’da koronavirüs karantinasından kaçana para, bulaştırana hapis cezası

Ukrayna’da karantinadan kaçana para, bulaştırana hapis cezası

İngiltere ve Avusturya'da koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İngiltere ve Avusturya'dan kahreden iki haber!

İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!

İran'da korkutan koronavirüs senaryosu!

Putin koronavirüs testi yaptırdı mı?

Putin koronavirüs testi yaptırdı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.