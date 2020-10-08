Koronavirüs erkeklerde kısırlığa yol açıyor mu?

İsrail’in Tel Aviv şehrindeki Sheba Tıp Merkezi’nde Doktor Dan Aderka tarafından yapılan araştırmada, erkeklerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) hafif semptomlarla atlatsalar bile kısırlığa yol açabileceğini öne sürdü.

SPERM SAYISI 1 AY SONRA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Çalışmaya dahil edilen erkeklerin sperm sayılarının Covid-19 teşhisi konulduktan 30 gün sonra yarı yarıya azaldığı kaydedildi.

Aderka, corona virüsün hücrelere tutunmasına neden olan ACE2 reseptörlerinin akciğer, kalp ve bağırsaklardakine benzer bir şekilde sperm üretimini gerçekleştiren testislerde de bulunduğunu söyledi. Araştırmada corona virüsün testislere zarar verdiği ve her 10 sperm hücresinden birini enfekte ettiği belirtildi.

SPERMLERİ ENFEKTE EDİYOR

Bununla birlikte, Aderka, Covid-19'a yakalandıktan sonra ölen 12 hasta üzerinde yaptığı araştırmanın, virüsün spermlerinin yüzde 13'ünde tespit edildiğini ortaya çıkardığını söyledi. Orta ve hafif derecede hastalığı olan hastalarda, tanıdan 30 gün sonra bile sperm hacmi, konsantrasyonu ve hareketliliğinde yüzde 50 azalma olduğunu sözlerine ekledi.