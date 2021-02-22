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Koronavirüs etkisi: En büyük aşklar flört uygulamalarına taşındı

22.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs etkisi: En büyük aşklar flört uygulamalarına taşındı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle en büyük aşklar dijitale taşındı. ABD'li bir şirketin verilerine göre, 2020 yılında Tinder, Bumble ve Hinge gibi flört uygulamalarının kullanıcı sayısında büyük artış yaşandı.

Koronavirüs pandemisi karantinaları da beraberinde getirdi. Böylece sosyalleşme ikinci plana atılıp, sağlık ön plana alındı. Bu durumun sosyal iletişim eksiliğinin görülmesine ve ilişkilerin zayıflamasına sebep olduğunu söyleyenler var. Ancak ABD'li bir veri şirketinin aktardıklarına bakılırsa insanlar, bu dönemde sosyalleşme ihtiyacını sanal ortamlardan karşıladı.

İNDİRME SAYISI VE GEÇİRİLEN SÜRE ARTTI

Apptopia'nın açıklamasına göre, 2020 yılında ABD'lilerin Tinder, Bumble ve Hinge gibi flört uygulamalarının kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıla nazaran arttı. Ayrıca kullanıcıların uygulama içerisinde zaman geçirme süresinde de artış görüldü.

YÜZDE 12,6'LIK ARTIŞ

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'deki en çok kullanıcı sayısına sahip olan sekiz flört uygulamasının kullanıcı sayısı, 2020 yılının son çeyreğinde geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 12,6'lık arttı. Aktarılanlara göre bu rakam, son iki yılın en büyük artışı.

Tinder

TİNDER ZİRVEDE

En çok artış yaşayan uygulama, habere göre Tinder oldu. Ayrıca indirilme sayılarının artmasıyla birlikte uygulamalarda geçirilen sürenin de arttığı belirtildi.

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