Koronavirüs: Europol'den sahte aşı uyarısı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kısa bir süre içinde birçok ülkede uygulanmaya başlaması beklenen koronavirüs aşıları ile ilgili olarak, sahtecilik ve dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Polis örgütüne göre, test aşamasındaki koronavirüs aşılarını üreten şirketlerin isimleri, dolandırıcılar tarafından şu anda bile kötüye kullanılmaya başlandı. Örgüt, dolandırıcıların sahte aşı ve ilaçları pazarladığı uyarısı yapıyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşılarına yönelik talebin, üretilen miktardan fazla olduğu hatırlatılarak, bu nedenle, birçok kişinin farklı tedarik seçenekleri aradığı belirtildi.

Nisan ayından bu yana internet üzerinden sahte koronavirüs ilacı ve aşısı pazarlayan dolandırıcıların ortaya çıkarıldığını belirten polis teşkilatı, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların pazara girmesinden sonra, suç oranlarında patlama bekliyor.

Eurpol'e göre, şu anda bile, aşı geliştirme ve test aşamasındaki şirketlerin isimleri, internet üzerinde dolandırıcılar tarafından kötü amaçla kullanılıyor. Aşıların resmi olarak kullanıma sunulmasının ardından, sahte ürünler ve dolandırıcılık faaliyetleri hızla artacak.