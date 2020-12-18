Koronavirüs, gripten neredeyse 3 kat daha ölümcül!

Araştırmacılar, bu yılın Mart ve Nisan aylarında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 89 bin 530 hasta ile Aralık 2018 ile Şubat 2019 sonu arasında mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatırılan 45 bin 819 hastanın verileri karşılaştırıldı.

“Lancet Respiratory Medicine” dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsün neden olduğunu Covid-19’u “soğuk algınlığına” benzeten ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile çelişiyor.

Fransa’da yapılan yeni bir araştırma, hastanede yatan koronavirüs hastaları arasındaki ölüm oranının grip hastalarından neredeyse üç kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları çalışma kapsamında, bu yılın Mart ve Nisan aylarında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 89 bin 530 hasta ile Aralık 2018 ile Şubat 2019 sonu arasında mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatırılan 45 bin 819 hastanın verilerini karşılaştırdı.

Araştırma süresince hastanede yatan Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 16,9'unun hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanede bakıma ihtiyaç duyacak kadar şiddetli gripten muzdarip olanların ise yüzde 5,8'i yaşamını yitirdi.