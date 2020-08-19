Hastalardaki koku kaybı, grip ve soğuk algınlığından farklı

Hollanda merkezli Rhinology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Covid-19 hastalarının karşılaştığı koku kaybı daha ani ve şiddetli seyrediyor.

Bununla birlikte, koronavirüse yakalanan hastalar genellikle burun akıntısı ya da tıkanıklık yaşamıyor.

Hastaların deneyimlerindeki bir diğer fark ise tat alma duyusunun yitirilmesi. Koronavirüs hastalarının tat alma duyusundaki kayıp, koku duyusunun devre dışı kalmasından kaynaklanmıyor. Covid-19 hastaları gerçekten de acı ile tatlı arasındaki farkı algılamalarına engel olan şiddette bir tat kaybı yaşıyor.

Bunun nedeni, virüsün koku ve tat duyularında rol oynayan sinir hücrelerini etkilemesi.

Koronavirüsün ana semptomları:

Yüksek ateş

Devam eden öksürük

Koku ve tat kaybı

Bu semptomlara sahip kişilerin kendilerini izole etmesi ve sürüntü testi alması öneriliyor. Bu kişilerin aile üyelerinin de olası bir bulaşma riskine karşı izole olmaları gerekli.

KOKU TESTLERİ

Araştırmaya liderlik eden East Anglia Üniversitesi'nden Prof. Carl Philpott, koku ve tat testlerini 30 gönüllüye uyguladı. Bunlardan 10'u Covid-19 hastası, 10'u da soğuk algınlığına sahip. Geri kalan 10 kişi ise herhangi bir semptoma sahip olmayan sağlıklı bireyler.