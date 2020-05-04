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Koronavirüs hastaları karantinada ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan ama kendisinde belirtilerin çok hafif olduğunu düşünen ya da oldukça sağlıklı olduğunu düşünen kişilerin ne yapmaları gerektiğini anlatan uzmanlar, evde sürdürülen karantina sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Koronavirüs hastaları karantinada ne yapmalı?

Uzmanlar karantina sürecini evde geçirecek olan hastaların, aileleri ve yakın çevreleri için herhangi bir risk oluşmaması açısından mutlaka bazı kurallara uyulması gerektiğini belirtiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sibel Gündeş, konu ile ilgili önemli önerilerde bulundu.

KORONAVİRÜSÜ HAFİF YA DA BELİRTİSİ GEÇİRİYORSANIZ...

Yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, vücut ağrıları, halsizlik, tat ve koku alamama gibi şikayetlerle ortaya çıkabilen covid 19, bazen çok hafif seyirli olabilmekte bazı durumlarda da hiçbir belirti vermemektedir. Bu durumda paniğe kapılmadan doktora başvurulması önemlidir. Gerekli tetkik ya da testler yapıldığında sonuç pozitif ise; uzmanlar tarafından değerlendirme yapılmakta ve tedavi planına karar verilmektedir. Öncelikle kişinin yaşı ve kronik hastalıkları olup olmadığı çok önemli kriterlerdir. Bireyin 60 yaş üzerinde olması ya da kanser, kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, sindirim sistemi veya endokrin sistem ile ilgili problemlerin varlığı tedavinin yol haritasını değiştirmektedir. Ancak bu konuda herhangi bir problem görünmüyorsa ve hastalık yatarak tedavi gerektirmiyorsa, sürecin ev karantinasında devam etmesi uygun olacaktır.

AİLE ÜYELERİNİN KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ

Covid 19 pozitif bir bireyin aile üyeleri, iş arkadaşları ve yakın çevresi de hem daha önceki ilişki durumu hem de bundan sonraki süreç bakımından risk altındadır. Öncelikle hastanın yakın zamanda temas ettiği kişilere konu ile ilgili bilgi verilmesi önemlidir. Onlar da kendi durumlarını gözlemleyerek ya da tetkik yaptırarak olası problemleri ve hastalığın yayılmasını önleyebilirler. Bunun dışında aile üyelerine de test yapılmalıdır. Ailede ileri yaşta bireyler ya da kronik hastalığı olan bir kişi varsa mutlaka dikkat edilmeli, mümkünse aynı evde kalınmamalıdır.

MASKENİZİ SADECE YALNIZKEN ÇIKARIN

Karantina sürecini evde geçirecek kişinin öncelikle odası kesinlikle ayrılmalıdır. Mümkünse tuvalet ve banyonun da ortak kullanılmaması iyi olur. Hane halkı ile aynı ortamda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Evdeki hareketlilik sınırlandırılmalı, ev içinde karşılaşılması durumunda aradaki mesafe en az 2 metre olmalıdır. Evdeki herkesin maske takması önemlidir. Hasta kişinin bakımını üstlenen kişi N95 maske takabilir. Covid pozitif kişi ise maskesini sadece yalnızken çıkarabilir. Bu dönemde eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmemelidir.

EV TEMİZLİĞİ VE KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT

Hasta kişinin gün içinde temas edeceği, kullandığı, yemek yediği her eşya ve malzeme ayrı olmalıdır. Ev, düzenli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Özellikle elektrik düğmeleri, kapı ve pencere kolları, sık sık dezenfekte edilmelidir. Evdeki her birey, ellerini düzenli olarak yıkamalı ve kişisel hijyenine çok dikkat etmelidir. Öksürme ve hapşırma esnasında mutlaka tek kullanımlık mendil tercih edilmelidir. Maske, mendil gibi malzemeler çöpe atılırken de dikkatli olunmalı, iki kat torba ile sarılmalıdır.

VİTAMİN VE MİNERALLERİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Hasta ve yakınlarının antioksidan, vitamin ve mineral yönünden zengin gıdalarla beslenmesi gerekmektedir. Doğru ve yeterli beslenme, öncelikle genel sağlığın korunması açısından en önemli noktadır. Covid-19 konusunda yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, destek tedavisinde 3 ana element öne çıkmaktadır. C vitamini, çinko ve D vitamini doktor kontrolünde uygun miktarlarda alınabilir. Tüm bunların yanında gün içinde bol su tüketilmelidir. Hastanın mutlaka istirahat etmesi gerekir, yeterli sürede ve kalitede uyku çok önemlidir.

POZİTİF DÜŞÜNCE VE DOĞRU BAKIM COVİDİ NEGATİFE ÇEVİRİYOR

Covid pozitif kişi, bu süre içerisinde olumlu bir bakış açısına sahip olmalıdır. Hastalığın ağır seyretmemesi önemli bir şanstır ve kişinin kendisine iyi bakması, stres ve kaygılardan uzak durması gerekir. Örneğin aynı evin içinde olunsa da aile üyeleri ile görüntülü görüşme yapılabilir. Gün içinde nefes ve gevşeme egzersizlerinden yardım alınabilir. Kişi okumaya fırsat bulamadığı kitapları bitirebilir, yeni filmler ve müzikler keşfedebilir. Yani bu sürecin en verimli şekilde geçirilmeye çalışılması önemlidir.

Hastalar eğer önerildiyse ilaçlarını almayı bırakmamalı, durumlarındaki değişiklikleri gözlemlemeli ve doktorları ile iletişim halinde olmalıdır. Bu süreç hasta kişinin testi negatife dönene kadar devam etmelidir. Covid hastasının yakınları da strese kapılmadan gerekli önlemleri alarak, hem kendilerini hem de sevdiklerini korumaya çalışmalıdır.


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