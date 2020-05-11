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  4. Koronavirüs hastası yoğun bakımdan penguen dansı ile çıktı

Koronavirüs hastası yoğun bakımdan penguen dansı ile çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden gelen görüntüler gülümsetti. 1,5 aydır tedavisi devam eden 63 yaşındaki Binali Alkan ve 59 yaşındaki Gülbahar Alkan, sağlığına kavuşarak normal odaya alındı. 4 hafta boyunca yoğun bakımda tutulan Binali Alkan, sağlık personellerinin yoğun çabasıyla kurtarılınca, normal odaya geçişi de sıra dışı bir manzarayı beraberinde getirdi.

Çerkezköy ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 63 yaşındaki Binali Alkan’ın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşi Gülbahar Alkan’a yapılan test de pozitif çıkınca çift birlikte tedaviye alındı. Virüs Binali Alkan’da yoğun seyredince yoğun bakıma alındı. Eşi ise normal serviste tedavilerine devam etti. Binali Alkan yaklaşık 4 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Öte yanda eşi ise 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.

PENGUEN DANSI İLE UĞURLANDI

Yoğun bakımda sağlık personellerinin yoğun çabasıyla tedavisine devam eden Binali Alkan ise hafta sonunda normal odaya alındı. Penguen dansı ile odasına götürülen Alkan’ın bir süre gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edileceği kaydedildi. (İHA)

Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar

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