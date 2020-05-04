Koronavirüs: Havayolları faaliyetlerine nasıl devam edecek?

Bu noktadan sonra insanlar yavaşça geleceğe bakmaya, dünyanın dört bir yanında havayollarının normale yakın bir hâle nasıl gelebileceğini düşünmeye başladı.

EasyJet İngiltere'deki 4 bin işçisini iki aylığına ücretsiz izne çıkardı, Avustralya'da Qantas 20 bin çalışanına izin kullandırıyor, American Airlines'ın 700 pilotu ise erken emekli oldu.

British Airways'in sahibi IAG 42 bin işçisinden 12 bine varan sayıda kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı, işlerin birkaç yıl daha normale dönmesinin beklenmediğini duyurdu.

Endüstri yaşam mücadelesi verirken havayolları, havalimanları ve yer hizmeti şirketleri nakit rezervlerini korumak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu şirketlerin gelirleri son derece azalmış durumda.

Havacılık küresel sektörler içinde en küreseli. Milyonlarca kişiyi istihdam ediyor, on milyonlarca kişinin geçinmesini sağlıyor, uluslararası iş ve tatillerin merkezi sinir sistemi rolünü görüyor.

Normale dönüş için bazı bariz lojistik sorunlar var. Uçakların uçuşa, havalimanlarının da yolcu karşılamaya hazırlanması lazım. Zaman çizelgeleri oluşturulmalı, ona göre işçiler çalıştırılmalı.

Fakat küresel belirsizlik bunların yapılmasını zorlaştırıyor. Örneğin bir uçak hangi ülkeye uçabilecek, hangi ülkeler hangi tarihlerde uçuşa izin vermeye başlayacak belli değil. Uçuşlar ne gibi kurallar altında yapılacak bilinmiyor.

Dünyadaki uçakların üçte birine denk gelen 17 bin uçak şu anda dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında park halinde.

Üstelik park halindeki uçakların bile düzenli bakıma ihtiyacı var. Bazıları her an ihtiyaç olabilir düşüncesiyle hazır tutuluyor. Bazılarının ise uçuşa hazırlanması haftalar sürebilir.

Sektördeki işçilerin bir kısmının mesleğine devam etmek için belli saatlerde çalışma koşullarını yerine getirme zorunluluğu da bir diğer sorun. Örneğin pilotlar, bazı uçakları uçurabilmek için belli süreler boyunca uçuş veya simulasyonda uçuş yapmış olma şartını yerine getirmek zorunda. Hava trafik kontrolörleri ve mühendislerin de benzer şartları yerine getirmesi gerekiyor.