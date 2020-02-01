Koronavirüs - Hong Kong'da binlerce hastane çalışanı, Çin sınırı kapatılmayınca grev kararı aldı

Hong Kong'da binlerce hastane çalışanı, şu ana kadar 259 kişinin ölümüne yol açan ve 12 bine yakın kişide görülen koronavirüs nedeniyle Çin sınırının kapatılmamasına tepki göstererek greve gitme kararı aldı.

Aralarında çok sayıda doktor ve hemşire de olan hastane çalışanları, sınırın kapatılmaması halinde Pazartesi günü greve başlamayı ve eylemi beş gün sürdürmeyi planlıyor.

Hong Kong Hastane Yönetimi Çalışanları İttifakı, 9 bin üyesinin greve destek verdiğini açıkladı ve yönetimi, "taleplerini görmezden gelmekle" suçladı. Hong Kong'da şu ana kadar 13 kişide koronavirus görülmüştü.

"İki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti. Hong Kong, yarı özerk bir yönetime sahip.

ABD'den sonra Avustralya'dan da seyahat yasağı kararı

Öte yandan, ABD'den sonra Avustralya da, Çin vatandaşlarına ya da kısa süre önce Çin'de bulunan yabancılara seyahat yasağı koydu. Çin'e uçak seferlerini durduran son bölge ülkesi ise Vietnam oldu.

Daha önce Rusya, Japonya, Pakistan, İtalya, Singapur ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, ABD ve Avustralya'ya benzer önlemler almıştı.