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  4. Koronavirüs için hangi hastanelere başvurulabilir? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Koronavirüs için hangi hastanelere başvurulabilir? Sağlık Bakanlığı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs şüphesi taşıyan hastaların Türkiye çapında başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

Koronavirüs için hangi hastanelere başvurulabilir? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'de de kendisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisi özel hastanelerde yapılamıyor ve pandemi ilan edilen koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs şüphesi taşıyan hastaların Türkiye çapında başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

İŞTE O HASTANELER

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

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