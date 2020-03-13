Koronavirüs için hangi hastanelere başvurulabilir? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'de de kendisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisi özel hastanelerde yapılamıyor ve pandemi ilan edilen koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs şüphesi taşıyan hastaların Türkiye çapında başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

İŞTE O HASTANELER



Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi