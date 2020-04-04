Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken uyarı! Tarih de verdi

Sokağa çıkmama, maske ve eldiven, kolonya kullanma, ellerin sabunla iyi yıkanması, birden fazla insanla bir araya gelmeme, kişilerle belirli mesafede kalma ile doğru beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendiren egzersizler gibi önlemler modellemede değerlendirildiğinde virüsün yayılım hızı ve ölüm oranının yarı yarıya düştüğü ifade edildi.

Hazırlanan, 'Türkiye Koronavirüs Yayılım Matematik Model Similosyonu' İngiltere'de uluslararası bilimsel bir dergide yayınlandı.

ALINAN ÖNLEMLER VAKA SAYISINI DÜŞÜRDÜ



Doktor Öğretim Üyesi Hasan Basri Savaş, Türkiye'de Kovid-19'un yayılma hızı ve ölümlerinin alınan doğru kararlara uyulmasıyla beklentilerin altında gerçekleşebileceğini söyledi.

Pandeminin sonunun ne olacağına dair matematiksel modellemeyle bu çıkarıma vardıklarına değinen Savaş, "Bu pandeminin nasıl seyredeceğine dair matematiksel bir modelleme yaptık. Bu modellemeyle rakamları ortaya koyduk. Alınan tedbirlerle bu rakamların nasıl ve ne kadar düşebileceğini simüle ettik. Bilim dünyasından gelen geri dönüşler tıbbi ve matematiksel anlamda makalenin doğru tespitler içerdiği ve bu mücadeleye ışık tutacağı yönünde." diye konuştu.

Kovid-19'da tedbirlerin önemli olduğuna dikkati çeken Savaş, şimdiye kadar doğru tedbirlerin alındığını ifade etti.

Araştırma sonuçlarının da tedbirlerin doğru ve etkili olduğunu gösterdiğini aktaran Savaş, "Şimdiye kadar alınan tedbirler yaptığımız hesaplamalara göre hem kaybedilen hasta sayısını hem de enfekte olan hasta sayısını yarı yarıya azaltmış durumda. Tedbirlerin zamanında alınmış olması da bunda etkili. Eğer tedbirler alınmamış olsaydı hasta ve kaybedilen sayısı bugünün iki katı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.