Koronavirüs ile mücadeleye yeni destek: Maingear bilgisayar kasasından solunum cihazı üretti

Koronavirüs ile mücadelede dünyaca ünlü şirketler de düğmeye bastı. Önce Elon Musk, Tesla fabrikalarında Tesla Model 3'ün parçalarından solunum cihazı üretip bunları ihtiyacı olan hastanelere göndermeye başladı. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump Ford ve General Motors'tan solunum cihazı üretmelerini istedi ve bu iki firmada ABD'deki koronavirüs hastaları için solunum cihazı üretmek adına harekete geçti. Ülkemizde de Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosys Biyomedikal'in ortaklığında solunum cihazı üretimi hız kazandı. Şirketlerin birçoğu üretimini solunum cihazı üretmeye kaydırmışken, bu isimlere ABD'li bilgisayar üreticisi Maingear da katıldı.
Maingear, bilgisayar kasasından solunum cihazı üretti. New Jersey merkezli firma, bünyesindeki F131 PC kasasının eski bir versiyonunu kullanarak geliştirdiği solunum cihazına LIV adını verdi. LIV solunum cihazı, otomatik çalışma, ön ayar ve dokunmatik ekran gibi özelliklere sahip. Bunun dışında cihaz sadece 1,5 saniyede hastaya oksijen vermeye hazır hale gelebiliyor. Üstelik LIV'ın tüm bu özelliklerine rağmen oldukça uygun bir maliyeti var.
Maingear, LIV'in hastanelerde halihazırda kullanılan solunum cihazlarından daha uygun olduğunun altını çiziyor. Firmaya göre bilgisayar kasasından üretilen LIV'in maliyeti, bu solunum cihazlarının yalnızca dörte biri kadar. Her ne kadar kağıt üzerinde oldukça uygun bir cihaz gibi görünse de LIV hastanelerde kullanılabilmek için bazı onaylara ihtiyaç duyuyor.
Özellikle cihazın ABD sınırlarında kullanılabilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) kullanılabilir onayı alması gerek. Firma yetkilileri solunum cihazı için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve olumlu yanıtlar aldıklarını söylüyor. FDA'nın koronavirüs konusunda çalışmalara destek verdiğini düşünürsek LIV'in çok yakın bir zamanda seri üretime geçip hastanelere dağıtılacağını, belki onlarca belki de yüzlerce hayatı kurtaracağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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