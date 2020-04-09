Koronavirüs ile mücadeleye yeni destek: Maingear bilgisayar kasasından solunum cihazı üretti

Koronavirüs ile mücadelede dünyaca ünlü şirketler de düğmeye bastı. Önce Elon Musk, Tesla fabrikalarında Tesla Model 3'ün parçalarından solunum cihazı üretip bunları ihtiyacı olan hastanelere göndermeye başladı. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump Ford ve General Motors'tan solunum cihazı üretmelerini istedi ve bu iki firmada ABD'deki koronavirüs hastaları için solunum cihazı üretmek adına harekete geçti. Ülkemizde de Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosys Biyomedikal'in ortaklığında solunum cihazı üretimi hız kazandı. Şirketlerin birçoğu üretimini solunum cihazı üretmeye kaydırmışken, bu isimlere ABD'li bilgisayar üreticisi Maingear da katıldı.

MAİNGEAR BİLGİSAYAR KASASINDAN SOLUNUM CİHAZI GELİŞTİRDİ

Maingear, bilgisayar kasasından solunum cihazı üretti. New Jersey merkezli firma, bünyesindeki F131 PC kasasının eski bir versiyonunu kullanarak geliştirdiği solunum cihazına LIV adını verdi. LIV solunum cihazı, otomatik çalışma, ön ayar ve dokunmatik ekran gibi özelliklere sahip. Bunun dışında cihaz sadece 1,5 saniyede hastaya oksijen vermeye hazır hale gelebiliyor. Üstelik LIV'ın tüm bu özelliklerine rağmen oldukça uygun bir maliyeti var.