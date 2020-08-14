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Koronavirüs: İngiltere önlemleri hafifletiyor, Fransa ve Hollanda'dan dönenlere ise 14 gün karantina zorunlu

14.08.2020 02:48 | Son Güncelleme

İngiltere, Ağustos ayı başında uygulamaya koymayı planladığı önlemleri gevşetme planını Cumartesi'den itibaren uygulamaya başlıyor. Planla daha çok kişinin işlerine geri dönmesi amaçlanırken, bireysel olarak uyulması gereken kurallara yönelik cezalar artırılıyor. Fransa ve Hollanda'da dönenler de kendilerini 14 gün sosyal olarak izole etmek zorunda olacak.

Koronavirüs: İngiltere önlemleri hafifletiyor, Fransa ve Hollanda'dan dönenlere ise 14 gün karantina zorunlu

İngiltere, Ağustos ayı başında uygulamaya koymayı planladığı önlemleri gevşetme planını Cumartesi'den itibaren uygulamaya başlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı plana göre 15 Ağustos'tan itibaren güzellik salonları daha geniş çaplı hizmet verebilecek, küçük düğünlere ve kapalı alanlarda canlı performanslara izin verilecek.

Bowling, kumar ve oyun salonları da yeniden açılıyor.

Cezalar artırılıyor

Önlemler işyerlerini rahatlatacak şekilde gevşetilirken, bireysel olarak sosyal mesafe kurallarına uymayanlara yönelik cezalar artırılıyor.

Zorunlu yerlerde maske takmayı reddedenlere 3200 sterline kadar para cezası verilebilecek. Yasal olmayan partiler düzenleyenler ise 10 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Ayrıca aralarında Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerden İngiltere'ye girenlere 14 gün boyunca kendilerini sosyal olarak izole etme zorunluluğu getirildi. Karantina listesine yeni eklenen diğer ülkeler Monaco, Malta, Turks ve Caicos Adaları ile Aruba.

Johnson önlemlerin hafifletilmesiyle daha fazla insanın işlerine geri dönebileceğini ve insanların özledikleri bazı aktiviteleri yeniden yapabileceklerini söyledi, ancak gerektiğinde yeniden frene basabilecekleri uyarısını yaptı.

Başbakan Johnson "Bu ülkedeki çoğu insan kurallara uyuyor ve virüsü kontrol altına alabilmek için üzerlerine düşeni yapıyor. Ama dikkatimizi dağıtmamalı ve boş vermemeliyiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Seyircili ilk spor müsabakası denenecek

Önlemleri hafifletme planı kapsamında İngiltere'de 15 Ağustos'tan itibaren;

  • Kapalı tiyatro, müzik ve performans mekanları, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanmış izleyici düzeniyle açılacak
  • Düğünler, 30 davetliye kadar oturmalı düzende yapılabilecek
  • Bazı spor müsabakalarının seyircili düzene geçme denemesi yapılacak . Bu kapsamda haftasonu Sheffield'da Dünya Snooker Şampiyonası finalinde ilk deneme yapılacak
  • Güzellik salonlarında yüze yakın teması gerektiren işlemler yapılabilecek
  • Konferans salonlarında pilot toplantılar yapılacak

Önlemleri hafifletme planı, yerel olarak daha sıkı önlemler uygulayan yerlerde geçerli olmayacak.

Önlemlerin 1 Ağustos'tan itibaren hafifletilmesi planlanmış ancak vaka sayılarındaki hafif yükseliş nedeniyle 2 hafta ertelenmişti.

Ülkede şu an geçerli olan kurallara göre, maske takmayı reddetmenin cezası en fazla 100 sterlin.

Market, müze gibi kapalı mekanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu, ancak açık alanlarda maske zorunluluğu bulunmuyor.

Hükümet ayrıca yeme-içme sektörünü desteklemek için Ağustos ayında geçerli olmak üzere "hesabın yarısı devletten" programını devreye sokmuştu.

Program kapsamında ülke genelinde 72 bin lokanta, bar ve kafede kişi başı 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanacak.

Birleşik Krallık'ta 310 binden fazla koronavirüs vakası görüldü. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 47 bin.

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