Koronavirüs: İngiltere önlemleri hafifletiyor, Fransa ve Hollanda'dan dönenlere ise 14 gün karantina zorunlu

İngiltere, Ağustos ayı başında uygulamaya koymayı planladığı önlemleri gevşetme planını Cumartesi'den itibaren uygulamaya başlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı plana göre 15 Ağustos'tan itibaren güzellik salonları daha geniş çaplı hizmet verebilecek, küçük düğünlere ve kapalı alanlarda canlı performanslara izin verilecek.

Bowling, kumar ve oyun salonları da yeniden açılıyor.

Cezalar artırılıyor

Önlemler işyerlerini rahatlatacak şekilde gevşetilirken, bireysel olarak sosyal mesafe kurallarına uymayanlara yönelik cezalar artırılıyor.

Zorunlu yerlerde maske takmayı reddedenlere 3200 sterline kadar para cezası verilebilecek. Yasal olmayan partiler düzenleyenler ise 10 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Ayrıca aralarında Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerden İngiltere'ye girenlere 14 gün boyunca kendilerini sosyal olarak izole etme zorunluluğu getirildi. Karantina listesine yeni eklenen diğer ülkeler Monaco, Malta, Turks ve Caicos Adaları ile Aruba.

Johnson önlemlerin hafifletilmesiyle daha fazla insanın işlerine geri dönebileceğini ve insanların özledikleri bazı aktiviteleri yeniden yapabileceklerini söyledi, ancak gerektiğinde yeniden frene basabilecekleri uyarısını yaptı.