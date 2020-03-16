HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs istismarcılarına darbe! Gözaltına alındılar

Koronavirüs istismarcılarına darbe! Gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

Ankara'da ürettikleri sahte dezenfektan ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan suç örgütü üyelerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Koronavirüs istismarcılarına darbe! Gözaltına alındılar

Yeni tip koronavirüs (Kovit-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürdükleri belirlenen bir suç örgütünün üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan S.Ö'nün elebaşı olduğu suç örgütünü takip eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yenimahalle ilçesinde zanlılara ait adreslerde bulunan 2 konteyner ve 2 otomobilde yapılan aramalarda, bidonlar içerisinde 352 litre sahte el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre içeriği belirlenmeyen kimyasal madde, alkol derece ölçer cihazları, çok sayıda plastik bidon ve 10 bin civarında sahte bandrol, hologram ile etiket ele geçirildi.

Zanlıların, "merdiven altı" tabir edilen illegal yöntemlerle ürettikleri sahte dezenfektan ürünleri farklı markalara ait sahte bandrol, hologram ve etiket yapıştırarak, orijinal ürünmüş gibi piyasaya sürmeye çalıştıkları, ayrıca ele geçirilen sahte ürünlerin insan sağlığına son derece zararlı kimyasal maddelerden üretildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Suç örgütü elebaşı S.Ö. ile F.Y, Ö.Ş, O.A.D. ve B.A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, F.Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Ankara dezenfektan

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

İşte Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması! İlk tanıtım yayınlandı

İşte Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması! İlk tanıtım yayınlandı

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Valiliği: 9 ülkeden dönenler karantina altında olacaklar

İstanbul Valiliği'nden koronavirüs açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kendisini karantinaya aldı

CHP'li Belediye Başkanı kendini koronavirüs karantinasına aldı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi! Kırmızı bant uygulaması başlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda 'kırmızı bant' uygulaması

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan 'sahte koronavirüs genelgesi' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

İstanbul'da koronavirüs tedbiri! Bazı öğrenci yurtları boşaltıldı

İstanbul'da bazı öğrenci yurtları boşaltıldı

Yargıda koronavirüs önlemleri! Duruşmalarla ilgili peş peşe erteleme kararları

Yargıda koronavirüs önlemleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.