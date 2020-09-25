Koronavirüs: İtalya ve İngiltere arasında 'salgın döneminde özgürlük' polemiği

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkesindeki Covid-19 oranlarının İtalya'dan daha yüksek seyretmesinin nedenini İngiltere'nin "özgürlükleri seven bir ülke" olmasıyla açıklaması İtalya'nın tepkisini çekti. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, "Biz de özgürlükleri seviyoruz ama ciddiyeti de önemsiyoruz" dedi.

İngiltere Parlamentosu'nda Salı günü ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden bir milletvekili Başbakan Johnson'a, Almanya ve İtalya'daki vaka ve ölüm sayılarının İngiltere'den daha düşük olmasının sebebini sordu.

Boris Johnson bu soruya yanıt verirken "Bizim ülkemizle dünyanın birçok diğer ülkesi arasında önemli bir fark var: Bizim ülkemiz özgürlükleri seven bir ülke" dedi.

Johnson'ın bu sözleri dün katıldığı bir etkinlikte İtalya Cumhurbaşkanı'na soruldu. İtalyan basınına göre Mattarella, "Biz İtalyanlar da özgürlüğü seviyoruz ama ciddiyeti de önemsiyoruz" diye yanıt verdi.

Polemiklerden kaçınması, sakin üslubuyla tanınan Cumhurbaşkanı Mattarella'nın Boris Johnson'a yanıtı bugünkü İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında yer aldı.