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Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralına taahhütname

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakalarının ardından yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca tüm bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor.

Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralına taahhütname

COVID-19’a İlişkin Semptomu Bulunmayan Yolcuların Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu adı altında imzalanan formda talimatlara uymayana 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, 14 gün kuralına uymaması halinde belirlenecek yerde karantinaya alınmayı da kabul etmiş oluyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye’de 47’ye yükseldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken, virüse karşı tedbirler arttırılarak, gerek havaalanı gerekse gümrük kapılarından Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlara imzalatılan formda, kişilere son 14 gün içinde Kovid-19 olan bir ülkeden seyahat öyküsü olduğu hatırlatılarak, “Hastalığa dair herhangi bir semptomunuz şu an için olmasa da seyahat öykünüz nedeniyle sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyon gerekmektedir” deniliyor.

Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formunda kişilerin yapması gerekenler ve uymayanlara ceza yaptırımı TCK’nın 195. maddesi gereğince şöyle sıralanıyor:

  1. 14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir.

  2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi maske takmanız gerekmektedir.

  3. Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramanız gerekmektedir.

  4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz.

  5. Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz.

“Talimatlara aykırı hareket etmem durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 284. maddesinde yer alan ‘66 ve 67. maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler TCK’nın 195. maddesi mucibince cezalandırılır’ hükmü ve TCK’nın ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükümleri kapsamında, hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda tarafıma bilgilendirme yapılmıştır.”

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs 14 gün kuralı ceza

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