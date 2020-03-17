Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralına taahhütname

COVID-19’a İlişkin Semptomu Bulunmayan Yolcuların Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu adı altında imzalanan formda talimatlara uymayana 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, 14 gün kuralına uymaması halinde belirlenecek yerde karantinaya alınmayı da kabul etmiş oluyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakasının Türkiye’de 47’ye yükseldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken, virüse karşı tedbirler arttırılarak, gerek havaalanı gerekse gümrük kapılarından Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlara imzalatılan formda, kişilere son 14 gün içinde Kovid-19 olan bir ülkeden seyahat öyküsü olduğu hatırlatılarak, “Hastalığa dair herhangi bir semptomunuz şu an için olmasa da seyahat öykünüz nedeniyle sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyon gerekmektedir” deniliyor.

Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formunda kişilerin yapması gerekenler ve uymayanlara ceza yaptırımı TCK’nın 195. maddesi gereğince şöyle sıralanıyor: