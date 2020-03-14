Koronavirüs (Kovid-19) kabusu büyüyor! Koronavirüse karşı hangi ülke, ne tür önlemler aldı?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam etmesi, çok sayıda ülkeyi çeşitli önlemler almaya itti. Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesiyle uçuşlar durduruldu, bugün itibarıyla Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle bugünden itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı.Peki, diğer ülkeler koronavirüse karşı nasıl korunma yöntemleri uygulamaya başladı? İşte ülkelerin aldıkları koronavirüse karşı aldıkları önlemler: ÇİN Koronavirüsün ortaya çıktığı ve açık ara farkla en fazla sayıda bulaştığı ülke olan Çin, başlangıçta yeterli önlemi almayarak hastalığın dünyaya yayılmasına yol açmakla suçlanıyordu. Ocak ayından itibaren önlemler almaya başlayan Çin, Şubat'tan itibaren salgının yayılma hızını azaltmayı başardı. Fakat bunun için ülkedeki günlük yaşamı büyük oranda değiştirmesi gerekti: Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde 60 milyon kişi karantinaya alındı.

İş yerleri, okullar, ibadethaneler, toplu taşıma sistemleri ve çok sayıda kurum kapatıldı. Spor müsabakalarının da aralarında bulunduğu toplu etkinlikler iptal edildi. Vuhan kentinde stadyumlar kitlesel karantina merkezlerine dönüştürüldü ve hızlıca çok sayıda hastane inşa edildi. Her haneden belirli sayıda insanın yalnızca hayati ihtiyaçlarını satın alması için evlerini terk etmesine izin verildi. Başkent Pekin'e dışardan gelenler bir süre karantina altında tutulmaya başlandı. 6 Mart itibarıyla bu sayının 827 bin olduğu açıklandı. Şinhua ajansı, Çin'in karantina önlemlerini ihlal edenlerin üç ile yedi yıl arasında hapisle cezalandırılacağını bildirdi. İnsanların hayatları bu önlemlerden etkilense de ülkedeki günlük yeni vaka ve ölüm sayıları önemli ölçüde azaldı. Şubat başında günlük 4 bine yaklaşan vaka sayısı Mart'ta 100'ün altını gördü. Şubat ortasında günlük 100-150 arasında seyreden günlük ölüm sayısı da yüzde 90 düştü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'deki sert önlemlerin işe yaradığını söylüyor:

"Bu, salgının azaltılabileceğini gösterdi. Ama yalnızca devlet mekanizmasının tamamının dahil olduğu kolektif, koordine edilmiş ve kapsamlı bir yaklaşımla." Amerikan New York Times gazetesine konuşan Vanderbilt Üniversitesi'nden Dr. William Schaffner ise Çin'in yönteminin "dünyadaki en büyük kamu sağlığı deneyi" olduğunu düşünüyor. Schaffner'a göre Çin bu önlemlerle virüsün yayılmasını durduramayacak fakat yavaşlatması bile dünyaya önemli bir vakit kazandırıyor. Bilim dergisi Science'a konuşan Georgetown Üniversitesi'nden küresel sağlık hukukçusu Lawrence Gostin ise pek çok ülkenin bu kadar sert önlemler almaktan çekinmek için geçerli nedenler olduğunu söylüyor. İTALYA 12 Mart itibarıyla Çin dışında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan İtalya, kademeli bir şekilde koronavirüse karşı aldığı önlemleri artırdı. Önce 11 kasabaya giriş çıkış yasaklandı ve bazı festivaller ertelendi, ardından 16 milyon kişinin yaşadığı İtalya'nın kuzey bölgeleri karantinaya alındı. Spor müsabakaları ertelendi ve karantina önlemleri bütün ülkeye yayıldı.

Seyahatler büyük oranda kısıtlandı. Önlemlere rağmen İtalya'da vaka ve ölüm sayılarında artış sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da benzer bir hızla arttı. Bunun üzerine 11 Mart Çarşamba akşamı Başbakan Giuseppe Conte tarafından açıklanan yeni tedbirlerle, o güne kadar kısıtlamalarla da olsa açık kalan mağazalar, restoran, bar, kafe gibi mekanların kapatılacağı duyuruldu. Ancak temel kamu hizmeti veren kurum ve işletmeler açık kalabilecek. Bankalar, postaneler, fabrikalar ve toplu taşıma servisi işlemeye devam edecek. Halktan, sağlık ve iş gerekçesiyle gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları isteniyor. Hükümet koronavirüsle mücadele amacıyla 25 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı. 25 milyar euro'luk fonun bu tedbirlerden zarar gören ailelere, işletmelere ve sağlık sistemine destek amacıyla kullanılması öngörülüyor. İş, sağlık, ya da gıda gibi temel ihtiyaçlar gerekçesiyle evden çıkanların, polis kontrolüyle karşılaşırlarsa bu gerekçelerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Gerekçesiz olarak ya da temel ihtiyaç sayılmayan nedenlerle dışarıda "yakalanan" kişilere cezalar kesilmeye başlandı.

İRAN İran, İtalya ile birlikte virüsün uzak doğu dışında en hızlı yayıldığı ülkeler arasında yer aldı. Ülkede vakaların artış hızında belirgin bir azalma trendi henüz görülmedi. İran da Çin gibi gerekli önlemleri almakta geç kalmakla eleştirilmişti. Türkiye, İran'dan virüsün yayıldığı Kum şehrini karantina almasını talep etmiş, bu gerçekleşmeyince de sınırlarını kapamıştı. Şiiler için kutsal kentlerden olan Kum'daki dini yapıları görmek için her yıl çok sayıda kişi bölgeye gidiyordu. Bahreyn, Afganistan, Gürcistan, Irak, Kuveyt, Lübnan ve Umman, ülkelerindeki ilk vakaların İran'dan gelen kişilerden kaynaklandığını açıkladı. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi, insanların evlerinde karantinaya girmeye zorlanmasını "Dünya Savaşı öncesi türden bir strateji" olarak adlandırdı. Bundan kısa bir süre kendisi de koronavirüse yakalandı. Virüs ülkenin cumhurbaşkanı yardımcılarından birine ve Meclis'in yüzde 10'una yakınına denk gelen 24 milletvekiline de sıçradı. Milletvekillerden ikisi hayatını kaybetti. Meclis kapatıldı.

Ülkede yeterli sayıda koronavirüs test kitinin bulunmadığı, bu yüzden doktorların her şüpheli vakayı test edemediği belirtiliyor. Hükümet virüsün yayılmasının önüne geçmek için okulları kapattı, insanlardan seyahat etmemelerini talep etti. Cuma namazları iptal edildi, bazı bölgelere girenlerin vücut sıcaklıkları ölçülmeye başlandı. Metanol içmenin koronavirüsü engellediği söylentileri üzerine bunu yapan 16 İranlı hayatını kaybetti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nevruz kutlamaları kapsamında yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu. Futbol müsabakalarının da iptal edildiği ülkede yaklaşan Nevruz'da insanların ailelerini ziyaret etmemesi tavsiye edildi. GÜNEY KORE Çok sayıda vakanın görüldüğü ülkelerden biri de Güney Kore. Güney Kore'de vakaların birden yükselmesinin sebebi ise insanların akın akın hastaneye giderek virüs testini yaptırmaları. İlk vakaların görüldüğü andan itibaren okulları tatil edip toplu etkinlikleri de erteleyen ülkede insanlar kendi önlemlerini aldı. Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0,7 olarak açıklandı. Burada da konserler ve çok sayıda etkinlik iptal edildi. Diğer ülkelerden farklı olarak Güney Kore virüs bulunan kişilere GPS çipi taktı. Bu uygulama ile internetten nerede virüslü kişi var herkes görebiliyor. Havalimanında ise çıkmak isteyenler üç aşamalı kontrolden geçmek zorunda.

FRANSA Fransa'da da toplumsal etkinlikler yasak. Bütün okullar kapalı. Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan Louvre Müzesi'ne girişler kapatıldı. Eiffel Kulesi'nde ise nakit para kullanımı yasak. İSPANYA El Mundo ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek. Haberlerde ayrıca, İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi. İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı. İspanya şu ana kadar 5945 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 191 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. ALMANYA Okulları tatil etmekte ve ülkeye girişlerde tedbirli davranmakta geciken bir başka Avrupa ülkesi de Almanya. Almanya Başbakanı Merkel kendisi Almanya'nın yüzde 60'ına virüs bulaşma ihtimali bulunduğunu söyledi. Bu ülkede de spor müsabakaları iptal edildi. 23 bin uçuş iptal edildi.

Dünyada birçok ülkede alınana önlemler bu şekilde. Türkiye'de birçok Avrupa ülkesine uçuşlarını durdururken sınırlardaki güvenlik önlemlerini de arttırdı. Ülkemiz genelinde vaka sayısının yükselmemesi için kişisel önlemlerin alınması adına da duyurular yapılıyor. Sizin de kendi güvenliğiniz ve aileniz güvenliği için tehlike geçinceye kadar yurt dışı seyahatlerinizi ertelemenizde fayda olacaktır. Giriş yasağı olan ülkelere farklı ülkeler üzerinden girmeye çalışmak salgının yayılmasını sağlayacağı için herkes bu süreci kendini karantina altına alarak geçirmelidir. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı. 17 Mart'ta başlayacak uçuş yasağı ikinci bir karara kadar devam edecek. KOLOMBİYA Kolombiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde Venezuela sınırını kapatıyor. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, komşu ülke Venezuela ile tüm sınırların bu geceden itibaren kapatılacağını duyurdu.

Kolombiya ile Venezuela arasındaki 2 bin 200 kilometre uzunluğundaki sınırdan her gün binlerce Venezuelalının gıda ve ilaç temin etmek için geçtiği ifade ediliyor. Bu kişilerinin büyük bölümünün de Venezuela'daki ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya'da kaldığı belirtiliyor. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, dün ülkeye 5 ve 8 Mart'ta giren 41 yaşında bir kadın ve 52 yaşında bir erkeğe yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu kişiler, Venezuela'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları olmuştu. PORTO RİKO Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi. Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, 3 vakadan 2'sinin İtalya'nın kuzeyinden gelen turistler, diğerinin yakınları yurt dışına çıkmış bir Porto Rikolu olduğunu açıkladı. Vazquez, Ada'da okulların 14 gün boyunca kapalı tutulacağını, Dominik Cumhuriyeti'nden gelecek yolcu gemilerinin veya feribotların Ada'nın limanlarına girmesine izin verilmeyeceğini de kaydetti.

ÜRDÜN Ürdün yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlem aldı. Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Başbakan Ömer er-Rezzaz yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kreş ve anaokulları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yarından başlamak üzere iki hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurdu. Eğitim Bakanlığının internet sitesinde gelecek haftadan, ulusal televizyon kanallarında ise bu haftadan başlamak üzere uzaktan eğitimin başlayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, salı gününden itibaren bir sonraki emre kadar ticari amaçlı olanlar hariç tüm uçak seferlerinin durdurulmasına, tüm kara ve deniz sınırlarının kapatılmasına, genel katılımlı etkinliklerin, toplantıların, cami ve kiliselerdeki ibadetlerin durdurulmasına, cuma hutbesinin televizyonlardan yayınlanmasına karar verildiği aktarıldı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında hastane ve hapishane ziyaretlerinin pazardan itibaren bir sonraki emre kadar durdurulmasına, tarihi mekanların bir haftalığına kapatılmasına, spor etkinliklerinin durdurulmasına, sinema, yüzme havuzları, spor salonları ve gençlik merkezlerinin kapatılmasına karar verildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'ta ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmuştu. MISIR Mısır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilirken, vaka sayısının 93'e yükseldiği açıklandı. Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugünden itibaren iki hafta boyunca tüm okullarda eğitime ara verilmesi talimatı verdi. Bu adımın koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylelikle virüsün bulaştığı kişi sayısının 93'e yükseldiği, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi. Bakanlık daha önce virüs nedeniyle ülkede 2 ölümün gerçekleştiği, vaka sayısının da 80'e yükseldiği açıklamasında bulunmuştu. Mısır hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında geniş katılımlı tüm etkinliklerin ikinci duyuruya kadar iptal edilmesi yönünde karar almıştı. KATAR Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Avrupa'nın 4 ülkesi ve Sudan'dan gelen yolcuların bugünden itibaren geçici olarak ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.