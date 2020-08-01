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  4. Koronavirüs nedeniyle evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

Koronavirüs nedeniyle evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan yaşlı çift koronavirüs nedeniyle evinin kapısına yazdığı yazıyla misafirleri geri çevirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde 3 çocuk, 5 torun sahibi Abdurrahman Akça ile eşi Ümriye Akça yaşadıkları evin girişini astığı yazıyla koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti. Koronavirüs nedeniyle evine misafir kabul etmeyen Akça çifti, kapısına yazdığı yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, koronavirüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın, bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs nedeniyle risk gurubunda bulunduğunu belirten Abdurrahman Akça, "Koronavirüs nedeniyle bu yazıyı astım. Koronavirüs riskini çok kişi benimsemiyor ama ben riski benimsiyorum. Gün be gün etrafımızda dağılıyor, bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. Yazıyı okuyanlar 'İyi yapmışsın' diyorlar. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu kurallara herkes uyarsa inşallah bu hastalığın hakkından gelinir. Toplu halde olursak risk büyür, herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Akça, komşuları ile sosyal mesafeye uygun olarak uzaktan bayramlaşıyor ve mahalle sakinleri de kurallara uymanın önemini ifade ediyor.

(İHA)

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