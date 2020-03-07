Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bilgilendirme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılması nedeniyle herkesi tedirgin eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı. Videoda koronavirüsün belirtilerinden korunma durumuna kadar neler yapılacağına dair bilgilere yer verildi.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN PAYLAŞIMI

YENİ KORONAVİRÜS

???? Nedir?

⚪ Nasıl bulaşır?

???? Belirtileri nelerdir?

⚪ Korunmak için neler yapılmalıdır?

???? Belirtileri varsa neler yapılmalıdır?

⚪ Nereden bilgi edinilebilir? pic.twitter.com/vPpW3BbBdR — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 7, 2020



