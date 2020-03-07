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Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bilgilendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 21:23 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı tetikte bekleten koronavirüs (Kovid-19' salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yeni video geldi. Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir sorularının cevap bulduğu bir video hazırlayan Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan konu ilgili paylaşımda bulundu.

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bilgilendirme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılması nedeniyle herkesi tedirgin eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı. Videoda koronavirüsün belirtilerinden korunma durumuna kadar neler yapılacağına dair bilgilere yer verildi.

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