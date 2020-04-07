'Okulların kapatılmasının 'salgını önlemede etkisi az'

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya göre, okulların kapatılması kararı dünya öğrenci nüfusunun yüzde 91'ini etkiledi.

16 SALGIN ARAŞTIRMASI İNCELENDİ

Araştırmada, okulların kapatılmasının Covid-19'la mücadelede etkili olduğunu destekleyecek kanıtların "çok zayıf" olduğu belirtildi. Uzmanlara göre ayrıca okulların kapatılması Covid-19 gibi yüksek yayılma oranına sahip virüslerde görece küçük bir etkiye sahip ve bunun öğrencilerdeki klinik etkisi de düşük.

Araştırma kapsamında 2003'te anakara Çin, Hong Kong ve Singapur'da görülen SARS dahil, son dönemde yaşanan 16 salgınla ilgili araştırmalar incelendi. Uzmanlara göre okulların kapatılması bu salgınların kontrol altına alınmasında etkisi olmadı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre araştırma heyetinin başkanı, UCL Great Ormond Street Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden Prof. Russell Viner "Daha önceki çalışmalardan biliyoruz ki, virüslerin çocuklara bulaşma oranının yüksek olduğu salgınlarda okulların kapatılması önemli bir etkiye sahip olabilir. Ama Covid-19'da bunun tersi bir durum var" dedi.