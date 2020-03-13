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Koronavirüs onları da vurdu: 2020 Call of Duty League maçları online'a döndü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs oyun sektörüne de sekte vurdu. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle Overwatch lig maçlarını iptal eden Activision Blizzard, şimdi de Call of Duty (CoD) League maçlarında değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik ile 2020'deki tüm Call of Duty League maçlarının internetten yayınlanmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs onları da vurdu: 2020 Call of Duty League maçları online'a döndü

Koronavirüs salgını geçtiğimiz aylarda birçok etkinliği erteledi. Fakat o zamanlar tüm bunların başlangıç olduğunu bilmiyorduk. Gittikçe ciddileşen ve en son ülkemizde de görülen koronavirüs, dünyanın en prestijli spor müsabakaları da dahil olmak üzere sürüsüyle etkinliği daha erteletti. Deyim yerindeyse zincirleme bir reaksiyon gibi sıra sıra iptal edilen etkinliklere en son e-spor müsabakaları da eklendi. Activision Blizzard, Overwatch lig maçlarını iptal etti. Ancak Activision bununla da kalmadı ve koronavirüs ile başa çıkabilmek için Call of Duty League'de de değişiklik yapma kararı aldı.

CALL OF DUTY LEAGUE'TE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Activision Blizzard, 2020 yılı içerisinde düzenlenecek tüm Call of Duty League maçlarını online'a çevirdi. Yani bundan böyle Call of Duty League çerçevesindeki tüm maçlar sadece online olarak düzenlenecek. Tüm müsabakalar internet üzerinden canlı yayınlanacak.

Call Of Duty League

Activision Blizzard, söz konusu değişikliğin yapılması için ilgili makamlarla diyalog halinde olduğunu aktardı. Söz konusu kararın oldukça olumlu olduğunu söylemek gerek. Hele ki uzmanların kalabalık ortamlara girilmemesi tavsiye ettiğini düşünürsek gayet olumlu bir karar.

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