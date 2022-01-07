Koronavirüs paniği! Uçaktan indiklerinde şoke oldular, neredeyse hepsi...

İtalya’nın Milano şehrinden Hindistan’ın Amritsar şehrine sefer gerçekleştiren yolcu uçağında koronavirüs paniği yaşandı. BBC’nin haberine göre, Verona’dan Amritsar kentine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve bebekler hariç 160’ına test yapıldı. Uçaktaki yolculardan 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

HAVAALANININ GİRİŞİNE AMBULANSLAR DİZİLDİ

Hindistan sağlık yetkilileri, Covid-19 testi pozitif çıkan yolcuların tecrit altına alınacaklarını açıklarken çok sayıda ambulans Amritsar havaalanı girişinde sıra oldu.

HİNDİSTAN VE İTALYA'DA KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Hindistan’da, salgının başından bu yana 35 milyon 109 bin 286 vaka bildirilirken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 bin 876 olarak kayıtlara geçti. İtalya’da ise Covid-19 toplam vaka sayısı 6 milyon 756 bin 35 olurken 138 bin 276 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. (İHA/AA)

