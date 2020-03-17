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Koronavirüs pazarları da vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından Bursa İnegöl’de vatandaşlar toplu alanlardan uzaklaşmaya başladı. Bundan etkilenen yerlerin arasında halk pazarları da yer aldı.

Koronavirüs pazarları da vurdu

Dünyada hızla yayılmaya devam eden korunavirüs Türkiye’de de etkisini gösteriyor. Şu ana kadar 18 vatandaş bu hastalığa yakalandığı açıkladı. Sağlık Bakanlığının vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması çağrısı Bursa'nın İnegöl ilçesinde de etkili oldu.

KALABALIKTAN ESER KALMADI

İlçenin farklı bölgelerinde her gün kurulan pazarlarda kalabalıktan virüs sonrası eser kalmadı. Durum böyle olunca pazarda tezgah açan esnafın işi düştü. Pazarcıların koronavirüse karşı eldiven taktıkları görülürken, pazara çıkan vatandaşların da kalabalık alanlarda fazla bekleme yapmadan alışverişleri yapmaları dikkati çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Türkiye’de koronavirüs
görülmesiyle birlikte vatandaşlar kalabalık ortamlardan kaçmaya başladı. Perşembe gününden bu yana kalabalık yok. Yarın (salı) Kaymakam Şükrü Görücü başkanlığında esnaf odalarına yönelik bir toplantı yapılacak. Burada yapılacak toplantıda bir dizi tedbir alınacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Pazar

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