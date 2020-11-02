Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı'

BBC'ye konuşan kraliyet kaynakları, Cambridge Dükü Prens William'ın Nisan ayında Covid-19 geçirdiğini söyledi.

Prens William'ın babası Galler Prensi Charles ile aynı zamanlarda koronavirüse yakalandığı düşünülüyor.

Haberi ilk olarak duyuran The Sun gazetesi, 38 yaşındaki Prens William'ın halkı paniğe sevk etmemek için hastalığını gizlemeyi tercih ettiğini bildirdi.

Kensington Sarayı, Prens William'ın ofisi ve özel konutu, konuyla ilgili resmi bir yorum yapmayı reddetti.

The Sun'da yer alan haberde, Prens William'ın test sonucunun pozitif çıktığını "daha önemli başka olaylar olması ve insanları endişeye sevk etmek istememesi" nedeniyle kimseyle paylaşmadığı belirtildi.

Habere göre, Prens William'ın tedavisi saray doktorları tarafından yapıldı ve Norfolk'taki Anmer Hall'da bulunan aile konutunda hükümetin tavsiyelerine göre karantinada kaldı.

Prens William'ın Nisan ayı boyunca 14 telefon görüşmesi yaptığı ve video-konferansa katıldığı açıklandı.

Prens William'ın babası Prens Charles da Mart ayında koronavirüse yakalanmış ve hafif semptomlar göstermesinin ardından İskoçya'da yedi gün kendini karantinaya almıştı.