Koronavirüs risk haritası yayınlandı | Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli?

11 Mart'ta gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası illere göre haftalık vaka sayısı tablosu ve koronavirüs risk haritası açıklandı. Yeni tabloya göre 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da 100 binde 111,27 vaka, Ankara'da 54,83 vaka, İzmir'de 66,47 vaka tespit edildi. Samsun, 100 binde 348,36 vaka oranıyla en yüksek vaka oranına sahip oldu.

27 ŞUBAT - 5 MART HAFTASI KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI, İLLERE GÖRE KAÇ VAKA VAR?

Sinop, Samsun, Ordu,Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Amasya, Balıkesir, Konya, Edirne, Osmaniye ve Kilis risk oranı yüksek şehirler arasında bulunurken; Aydın, Uşak, Batman, Şırnak, Hakkari, Mardin ve Van gibi iller risk oranı daha düşük şehirler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden illerde 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." cümleleriyle açıkladı.

27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki koronavirüs verilerinin yer aldığı haritada önceki haftaya göre olan değişim dikkat çekti. Bir önceki haftaya göre en çok artışın gerçekleştiği il Sinop oldu.