Koronavirüs risk haritasında renkler değişecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir hangi renkte?

Yeni normalleşme adımları kapsamında alınan kararlardan sonra 1 Mart tarihi itibariyle Koronavirüs risk haritası açıklandı ve 81 il dört farklı renge ayrıldı. Koronavirüs risk haritası her hafta güncellenirken, renk haritası ise iki haftada bir güncellenerek Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Koronavirüs risk haritasında ise yeni renklerin ne olduğu henüz belli değil.
Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan koronavirüs risk haritası, en son 27 Şubat – 5 Mart tarihinde güncellendi. Yeni risk haritasında durumun ne olduğu ise şu an için bilinmiyor. 15 Mart Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı sonrası ise yeni koronavirüs risk haritasının güncel halinin açıklanması ve illerdeki renk değişiminin güncellenmesi bekleniyor.
27 Şubat – 5 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde yaşanan yükseliş birçok kişiyi korkuttu. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.
Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı koronavirüs risk haritasında 9 il, bir önceki hafta 100 binde 100 vaka sınırının altındayken, yeni açıklanan haritada 100’ün üzerine çıktı. Bu iller; Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin oldu.
İstanbul; geçen 20 – 26 Şubat koronavirüs risk haritasında 100 binde 89.90 oranı ile turuncu renkte yer alırken, yeni açıklanan haritada 100 binde 111.57’ye yükselerek kırmızı renk risk grubu içerisinde yer aldı.
İzmir; 100 binde 53,42 seviyesindeyken 27 Şubat – 5 Mart tarihli koronavirüs haritasında 66,47’ye yükseldiği görülüyor. Hala turuncu renkte olan İzmir’in yeni koronavirüs tablosunda hangi renkte olacağı ise bilinmiyor.
Ankara’da ise görülen artış dikkat çekti. 20 – 26 Şubat haritasında 39,84 bandında yer alırken son açıklanan koronavirüs tablosuna göre 54,83 seviyesine yükseldi. Şu an için hangi Ankara, turuncu renkte yer alıyor.