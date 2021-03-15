Koronavirüs risk haritasında renkler değişecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir hangi renkte?

Yeni normalleşme adımları kapsamında alınan kararlardan sonra 1 Mart tarihi itibariyle Koronavirüs risk haritası açıklandı ve 81 il dört farklı renge ayrıldı. Koronavirüs risk haritası her hafta güncellenirken, renk haritası ise iki haftada bir güncellenerek Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Koronavirüs risk haritasında ise yeni renklerin ne olduğu henüz belli değil.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR NE RENK?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan koronavirüs risk haritası, en son 27 Şubat – 5 Mart tarihinde güncellendi. Yeni risk haritasında durumun ne olduğu ise şu an için bilinmiyor. 15 Mart Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı sonrası ise yeni koronavirüs risk haritasının güncel halinin açıklanması ve illerdeki renk değişiminin güncellenmesi bekleniyor.

27 ŞUBAT – 5 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

27 Şubat – 5 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde yaşanan yükseliş birçok kişiyi korkuttu. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.