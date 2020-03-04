Koronavirüs sebebiyle koruyucu kıyafet giyen kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

\u00c7in'de kaydedildi\u011fi iddia edilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, bir ki\u015fi astronot k\u0131yafetine benzer bir k\u0131yafet giyerken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan korunmak i\u00e7in koruyucu k\u0131yafet giydi\u011fi tahmin edilen ki\u015fi b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Parma\u011f\u0131na s\u0131k\u0131\u015fan y\u00fcz\u00fck kabusu olduBinlercesi bir aradaSMA hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belirti g\u00f6sterir?