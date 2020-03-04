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  4. Koronavirüs sebebiyle koruyucu kıyafet giyen kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Koronavirüs sebebiyle koruyucu kıyafet giyen kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından korunmak için özel kıyafet giydiği düşünülen kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Çin'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir kişi astronot kıyafetine benzer bir kıyafet giyerken görülüyor.

Koronavirüs salgınından korunmak için koruyucu kıyafet giydiği tahmin edilen kişi böyle görüntülendi.

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