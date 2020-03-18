Koronavirüs sonrası kapış kapış satılıyor! Haftada 2 kez...

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmesinin ardından sakatat tüketimi arttı. Sakatatın her türünün bolca tüketildiği Adana'da, özellikle kelle paça çorbasına olan talep arttı.

Kolajen, vitamin ve mineral bakımından zengin olan, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası, vakaların görülmesinin ardından kentte yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

'HAFTADA EN AZ 2 KEZ TÜKETİLMELİ'

Son günlerde kelle paça çorbası satışlarında artışın olduğunu belirten restoran işletmecisi Mesut Erdoğan, daha önce haftada bir kez gelen müşterilerin, 2- 3 kez gelmeye başladığını söyledi. Kelle paça çorbasının bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle haftada en az 2 kez tüketilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

Önermemizin sebebi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bol miktarda kolajen, mineral ve vitamin olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Ama insanlar soğuk aylarda, kış aylarında kelle paçaya yaklaşıyorlardı. Benim önerim, illa vücudun düşmesi, salgının çıkmasını beklemeden kelle paçanın haftada en az 2 kez tüketilmeli. Gelişme çağındaki gençlerin ve ileri yaştaki insanların kemik gelişimi ve kemik yapısını korumak için kelle paça çorbası tüketmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bunları söylememiz ticari olarak anlaşılabilir, ancak ilim-bilim bilen herkes bunu söylüyor. Haftada bir kez gördüğümüz müşterilerimizi, 2- 3 kez görmeye başladık."