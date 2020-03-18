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Koronavirüs sonrası kapış kapış satılıyor! Haftada 2 kez...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adana'da özellikle içerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına, koronavirüs vakaları sonrası talep arttı.

Koronavirüs sonrası kapış kapış satılıyor! Haftada 2 kez...

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs vakalarının Türkiye’de görülmesinin ardından sakatat tüketimi arttı. Sakatatın her türünün bolca tüketildiği Adana'da, özellikle kelle paça çorbasına olan talep arttı.

Kolajen, vitamin ve mineral bakımından zengin olan, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen, özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası, vakaların görülmesinin ardından kentte yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

'HAFTADA EN AZ 2 KEZ TÜKETİLMELİ'

Son günlerde kelle paça çorbası satışlarında artışın olduğunu belirten restoran işletmecisi Mesut Erdoğan, daha önce haftada bir kez gelen müşterilerin, 2- 3 kez gelmeye başladığını söyledi. Kelle paça çorbasının bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle haftada en az 2 kez tüketilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

Önermemizin sebebi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bol miktarda kolajen, mineral ve vitamin olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Ama insanlar soğuk aylarda, kış aylarında kelle paçaya yaklaşıyorlardı. Benim önerim, illa vücudun düşmesi, salgının çıkmasını beklemeden kelle paçanın haftada en az 2 kez tüketilmeli. Gelişme çağındaki gençlerin ve ileri yaştaki insanların kemik gelişimi ve kemik yapısını korumak için kelle paça çorbası tüketmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bunları söylememiz ticari olarak anlaşılabilir, ancak ilim-bilim bilen herkes bunu söylüyor. Haftada bir kez gördüğümüz müşterilerimizi, 2- 3 kez görmeye başladık."

'DAHA SIK İÇMEYE BAŞLADIK'

Koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından hijyene daha çok önem verdiklerini belirten Muhammet Arık, ellerini daha sık yıkama başladığını ve bunun yanında kelle paça çorbası içtiğini söyledi. Kelle paçanın kış günlerinde gribe iyi geldiğini ve vücut direncini artırdığını ifade eden Arık, "Kelle paça çorbasını herkese tavsiye ederim. Kelle paçayı daha önce de tüketiyorduk, ama şimdi daha sık başladık" dedi.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından tedirgin olduklarını ifade eden Cennet Tabal, hijyene dikkat ettiklerini ve toplu taşıma araçlarını daha az kullanmaya başladıklarını aktardı.

Bunun yanında beslenme amacıyla ailecek kelle paça çorbası içmeye geldiklerini anlatan Tebel, "Kelle paça çorbasının Adana'da meşhur. Kış günlerinde sağlığımıza faydalı ama koronavirüse de faydalı oluğunu düşünüyorum. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Daha önceleri haftada bir çorba içmeye gelirken, şimdilerde iki günde bir geliyorum. Biz faydasını görüyoruz. Soğuk algınlığını önlüyor. Sağlık açısından iyi, metabolizmayı çalıştırıyor" diye konuştu.

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