Koronavirüs sürecinde diş eti kanamalarına dikkat!

Pandemi sürecinde ağız ve diş sağlığına, her zamankinden daha fazla özen göstermek gerekiyor. Sağlıklı bir ağız için sadece diş fırçalamak yetmezken, diş etlerinin temizliği de büyük önem taşıyor. Çünkü doğru temizlenmeyen diş etleri iltihaplanmalara ve kanamalara sebep olabiliyor. İltihaplı diş etlerinde biriken bakteriler ise zamanla solunum problemlerine yol açabiliyor. Diş eti kanamalarına sebep olan bu durum yanlış ağız bakımı sebebiyle ortaya çıkarken, daha önemli hastalıkların da habercisi olabiliyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, diş eti kanamalarının 5 sebebini açıklıyor.
Diş eti kanamalarının altında genellikle diş etlerinde çok fazla birikmiş olan plaklar yatıyor. Gingivitis olarak adlandırılan bu plaklar, yapışkan ve renksiz olmasıyla birlikte diş etlerinde iltihaplanmaların oluşmasına neden oluyor. Zamanla sağlıksız diş etlerine ve kanamalara yol açan bu problem, çene kemiği hastalığına kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara da zemin hazırlıyor. Gingivitis problemine sahip olmayan kişilerde yaşanan diş eti kanamaları ise çok sert diş fırçalama, diş ipinin veya varsa protezlerin yanlış kullanımı sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmeyen diş eti kanamaları zamanla diş kaybına ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor.
Genellikle dişler fırçalanırken diş etlerinde kan birikmesi şeklinde fark edilen diş eti kanamaları, sebebine göre çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor. Diş eti kanamasına sebep olan probleme göre dişlerde hassasiyet, sızlama, diş etlerinin renginde normalden daha fazla kırmızılığın bulunması gibi belirtiler görülebiliyor. Aynı zamanda yiyeceklerin tüketimi sırasında diş etlerinde baskı hissi ve şişlik gibi dışarıdan gözlenebilir belirtiler de diş eti kanamalarının habercisi olabiliyor. İltihap, yetersiz ağız bakımı, diş sıkma, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve ilaç kullanımı gibi faktörler de diş eti kanamalarına yol açan diğer sebepler arasında yer alıyor.
Diş eti kanamalarının tedavisinde öncelikle hastaya doğru ağız bakımını nasıl yapabileceği aktarılıyor. Günde en az iki defa dişlerin fırçalamaya ek olarak diş ipi ve ağız gargarası gibi destekleyici ağız bakım etaplarının uygulanması tavsiye ediliyor. Diş eti kanamasının önlenmesi için genellikle yumuşak uçlu diş fırçaları önerilirken, problemin ilerlediği hastalarda ilaç tedavisi ya da diş taşı temizliği de yapılabiliyor. Pandemi sürecinde vücut direncinin zayıflamaması için ağrı kesici ve antibiyotik verilen hastaların zamanla diş eti kanamalarını kontrol altına almaları sağlanıyor. Bakteri sebebiyle oluşan diş eti kanamalarında antiseptik gargaralar da tavsiye ediliyor.
Diş eti kanamalarının nedenini bulmak ve önüne geçmek için mutlaka 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmek gerekiyor. Diş eti kanamalarınaysa genellikle 5 temel unsur sebep oluyor.
1- Diş etlerindeki plakların temizlenmemesi bakterilerin çoğalmasına sebep oluyor. Bu nedenle ağız bakımına önem verilmesi ve günlük olarak diş ve diş etlerinin temizlenmesi gerekiyor.
2- Hamilelik nedeniyle görülen hormonal değişiklikler diş hassasiyetinin oluşabilirken diş etlerinde ise kan artışı yaşanabiliyor. Bu sebeple diş fırçalarken diş eti kanamaları ortaya çıkabiliyor.
3- Kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar diş eti kanamalarının çoğalmasına sebep olabiliyor. Kan pıhtılaşmasının gerçekleşmemesi sebebiyle oluşan bu duruma karşı daha hassas ağız bakım ürünlerinin kullanılması tavsiye ediliyor.
4- Sağlıksız beslenme ve işlenmiş gıdalar vücutta vitamin ve mineral eksikliğinin görülmesine neden olabiliyor. Bu durum da sağlıklı diş etlerinde problemlerin oluşmasına yol açabiliyor. Diş etlerine zarar veren besinlerden uzak durulması ve sağlıklı beslenmenin sağlanması diş etlerini korumaya yardımcı oluyor.
5- Yoğun stres sebebiyle diş sıkma (bruksizm) problemi ortaya çıkarken, sigara kullanımı nedeniyle de ağız hastalıklarında artış görülebiliyor. Sağlıklı diş etleri için sigara kullanımından uzak durmak büyük önem taşıyor.
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