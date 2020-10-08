Koronavirüs sürecinde diş eti kanamalarına dikkat!

Pandemi sürecinde ağız ve diş sağlığına, her zamankinden daha fazla özen göstermek gerekiyor. Sağlıklı bir ağız için sadece diş fırçalamak yetmezken, diş etlerinin temizliği de büyük önem taşıyor. Çünkü doğru temizlenmeyen diş etleri iltihaplanmalara ve kanamalara sebep olabiliyor. İltihaplı diş etlerinde biriken bakteriler ise zamanla solunum problemlerine yol açabiliyor. Diş eti kanamalarına sebep olan bu durum yanlış ağız bakımı sebebiyle ortaya çıkarken, daha önemli hastalıkların da habercisi olabiliyor. Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, diş eti kanamalarının 5 sebebini açıklıyor. DİŞ ETİ KANAMALARI ZAMANLA DİŞ KAYBINA YOL AÇABİLİYOR Diş eti kanamalarının altında genellikle diş etlerinde çok fazla birikmiş olan plaklar yatıyor. Gingivitis olarak adlandırılan bu plaklar, yapışkan ve renksiz olmasıyla birlikte diş etlerinde iltihaplanmaların oluşmasına neden oluyor. Zamanla sağlıksız diş etlerine ve kanamalara yol açan bu problem, çene kemiği hastalığına kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara da zemin hazırlıyor. Gingivitis problemine sahip olmayan kişilerde yaşanan diş eti kanamaları ise çok sert diş fırçalama, diş ipinin veya varsa protezlerin yanlış kullanımı sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmeyen diş eti kanamaları zamanla diş kaybına ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor.

HASSASİYET DİŞ ETİ KANAMALARININ HABERCİSİ OLABİLİYOR Genellikle dişler fırçalanırken diş etlerinde kan birikmesi şeklinde fark edilen diş eti kanamaları, sebebine göre çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor. Diş eti kanamasına sebep olan probleme göre dişlerde hassasiyet, sızlama, diş etlerinin renginde normalden daha fazla kırmızılığın bulunması gibi belirtiler görülebiliyor. Aynı zamanda yiyeceklerin tüketimi sırasında diş etlerinde baskı hissi ve şişlik gibi dışarıdan gözlenebilir belirtiler de diş eti kanamalarının habercisi olabiliyor. İltihap, yetersiz ağız bakımı, diş sıkma, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve ilaç kullanımı gibi faktörler de diş eti kanamalarına yol açan diğer sebepler arasında yer alıyor. HEKİM KONTROLÜNDE ANTİSEPTİK GARGARALAR KULLANILIYOR Diş eti kanamalarının tedavisinde öncelikle hastaya doğru ağız bakımını nasıl yapabileceği aktarılıyor. Günde en az iki defa dişlerin fırçalamaya ek olarak diş ipi ve ağız gargarası gibi destekleyici ağız bakım etaplarının uygulanması tavsiye ediliyor. Diş eti kanamasının önlenmesi için genellikle yumuşak uçlu diş fırçaları önerilirken, problemin ilerlediği hastalarda ilaç tedavisi ya da diş taşı temizliği de yapılabiliyor. Pandemi sürecinde vücut direncinin zayıflamaması için ağrı kesici ve antibiyotik verilen hastaların zamanla diş eti kanamalarını kontrol altına almaları sağlanıyor. Bakteri sebebiyle oluşan diş eti kanamalarında antiseptik gargaralar da tavsiye ediliyor.