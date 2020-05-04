Koronavirüs sürecinde kargo şikayetlerinde büyük artış

Koronavirüs salgını sonrası internet üzerinden yapılan alışverişler arttı. Gerek alışverişle satın alınan ürünlerin gerek ise vatandaşlar tarafından kargoya verilen ürünlerin karşı tarafa ulaşmasında mağduriyetler yaşanıyor. Bazı vatandaşlar kargolarının evlerine teslim edilmediğini ifade ederken, günlerce kargo şirketine ulaşamadığını söyleyenler de var. Koronavirüs sürecinde sanal ortamda alışverişin arttığını ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kargo şirketlerinin taleplere hazırlıksız yakalandığını söyledi.

"ŞİKAYETLER İKİ ODAKTA TOPLANDI"

"Sanal ortamda alışveriş artmasıyla birlikte şikayetler iki odakta toplandı" diyen Aydın Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi satıcı firmaların düşük fiyat ilan etmelerine karşılık bu ürünleri göndermemeleri, siparişleri karşılamamalarıyla ilgili. Diğer bir odak noktası ise kargo şirketleri. Kargo şirketleri, çalışanlarının büyük fedakarlıkla bu paketleri yerlerine teslim etmek için uğraş vermelerine karşılık, gerek personel gerek ise altyapı yetersizliğinden ötürü tüketici şikayetlerine yol açtı. Vatandaşlar evde bulunmalarına rağmen sürekli paketlerinin gelmediğini, araştırdıklarında da çeşitli şekillerde oyalandıklarını ifade ediyor. Kargo firmaları mevzuata göre, teslim aldıkları gönderiyi il içinde iki gün, il dışında yani Türkiye genelinde en çok üç günde teslim etmekle yükümlüler. Fakat buna uyulmuyor. Tüketici ne yapacak? Vatandaş Ulaştırma Bakanlığı'na internet üzerinden şikayette bulunabileceği gibi, bir zarar söz konusu ise yine internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın TÜBİS uygulamasını kullanmak suretiyle tüketici hakem heyetine zararının tazmini için başvurabilir. Ayrıca sosyal medyada o kargo firmasının adını da belirterek uyguladığı haksızlığı, aksamayı yazmak suretiyle diğer tüketicilerin de tepki koymalarını imkan verecek bir girişimde bulunabilir. Madem ki sanal ortamda alışveriş yaparken mağdur olduysa yine sanal ortamda bunun hesabını sorabilir."