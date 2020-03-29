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Koronavirüs sürecinde psikolojinizi korumak için on öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgını ile birlikte bireysel ve toplumsal olarak psikolojimizi korumanın önemine vurgu yapıyor ve bu süreci daha rahat geçirebilmek için on maddelik bir reçete öneriyor.

Koronavirüs sürecinde psikolojinizi korumak için on öneri

Çin’de başlayıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel salgın haline dönüşen corona virüsü (Covid-19)Türkiye’de de birçok insanda görüldü, görülmeye de devam ediyor. Virüsle ilgili devlet birçok tedbir alırken, bizlerde bireysel olarak tedbirler almalı ve evlerimizden mümkün mertebe çıkmamalıyız diyen İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgınının sadece insan sağlığına değil, insan psikolojisine de tehdit oluşturduğunu, bu sebeple, yerinde tedbirler almamız gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Medaim Yanık, evlerimizde geçirdiğimiz bu dönemi, psikolojik olarak nasıl rahat geçirebiliriz? psikolojimizi nasıl sağlam tutabiliriz? Gibi soruların cevabı olarak, bireysel olarak yapabileceğimiz on maddelik bir önlem reçetesi hazırladı.

Aşırı stres bağışıklığınızı baskılayacağından stresinizi azaltmaya çalışın.

Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sağlık kaygısı vb. rahatsızlıklarla ilgili ilaç kullanıyorsanız tedavinize devam edin.

Aşırı kaygılı veya depresif bir ruh haliniz olursa, kendine yardım kitapları ve videolarından faydalanabilir veya online psikoterapi hizmeti alabilirsiniz.

Sağlık standartlarına uyun. El yıkama süresi 20 saniyedir. Azı yetersiz, fazlası lüzumsuzdur. Gereksiz hastaneye gitmek veya gerektiği halde gitmemek risklidir.

Stresinizi azaltmak için evde fiziksel egzersiz yapın. Stresten dolayı az yemekten veya aşırı yemekten kaçının. Geceyi gündüz, gündüzü gece yapmayın.

“Sosyal mesafe” fiziksel olup duygusal mesafe değildir. Ev halkıyla yüz yüze, ev dışındaki yakınlarınızla bol bol görüntülü konuşun.

Çocuğunuzla korona virüsü konuşmaktan kaçınmayın, duygularını paylaşmasına izin verin.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynakları takip edebilirsiniz. Sosyal medya kullanımını günde 1-2 defa ve toplam 30 dakika olacak şekilde sınırlayın.

Bu dönemi; kendinizi tanıma ve geliştirme, hayat önceliklerinizi belirleme, maneviyatınızı ve aile bağlarınızı güçlendirme fırsatı olarak kullanın.

Ruh sağlığınızı korumak ve geliştirmek için internet üzerinden şu dört beceriyi edinin:

• Nefes alma ve kas gevşetme teknikleri

• Uyku hijyeni kuralları

• Farkındalık teknikleri

• Bilişsel davranışçı terapi kendine yardım teknikler

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İHÜ İbn Haldun Üniversitesi

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