Koronavirüs sürecinde psikolojinizi korumak için on öneri

Çin’de başlayıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel salgın haline dönüşen corona virüsü (Covid-19)Türkiye’de de birçok insanda görüldü, görülmeye de devam ediyor. Virüsle ilgili devlet birçok tedbir alırken, bizlerde bireysel olarak tedbirler almalı ve evlerimizden mümkün mertebe çıkmamalıyız diyen İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronavirüs salgınının sadece insan sağlığına değil, insan psikolojisine de tehdit oluşturduğunu, bu sebeple, yerinde tedbirler almamız gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Medaim Yanık, evlerimizde geçirdiğimiz bu dönemi, psikolojik olarak nasıl rahat geçirebiliriz? psikolojimizi nasıl sağlam tutabiliriz? Gibi soruların cevabı olarak, bireysel olarak yapabileceğimiz on maddelik bir önlem reçetesi hazırladı.

Aşırı stres bağışıklığınızı baskılayacağından stresinizi azaltmaya çalışın.

Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, sağlık kaygısı vb. rahatsızlıklarla ilgili ilaç kullanıyorsanız tedavinize devam edin.

Aşırı kaygılı veya depresif bir ruh haliniz olursa, kendine yardım kitapları ve videolarından faydalanabilir veya online psikoterapi hizmeti alabilirsiniz.