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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 10 Mart Koronavirüs tablosu!

10.03.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 10 Mart Koronavirüs tablosu!

10 Mart 2021 korona virüs tablosu açıklandı mı? günlük vaka sayılarını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenli olarak Koronavirüs tablosu paylaşılıyor. 10 Mart korona virüs tablosundaki hasta ve ölen sayısı ise merak ediliyor. Peki, 10 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, detaylar...

10 Mart korona virüs tablosu belli oldu mu? bugünün en çok merak edilen konularından biri oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ülkemizde kontrol altına alınmaya çalışılan Koronavirüs sürecinde düzenli olarak test sayısı, hasta sayısı, ölen sayısı bilgileri paylaşılıyor. 10 Mart Koronavirüs tablosu ise şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, yanıtı!

10 Mart Korona virüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan Koronavirüs tablosunda 10 Mart test sayısı, hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve ölen sayısı henüz paylaşılmadı.

9 Mart Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 9 Mart Koronavirüs tablosu şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-10 18.07.37

8 Mart Koronavirüs tablosu

8 Mart Koronavirüs test sayısı, hasta sayısı, ölen sayısı şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-09 17.48.51


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