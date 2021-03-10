Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 10 Mart Koronavirüs tablosu!

10 Mart korona virüs tablosu belli oldu mu? bugünün en çok merak edilen konularından biri oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ülkemizde kontrol altına alınmaya çalışılan Koronavirüs sürecinde düzenli olarak test sayısı, hasta sayısı, ölen sayısı bilgileri paylaşılıyor. 10 Mart Koronavirüs tablosu ise şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, yanıtı!

10 Mart Korona virüs tablosu açıklandı mı?



Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan Koronavirüs tablosunda 10 Mart test sayısı, hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve ölen sayısı henüz paylaşılmadı.

9 Mart Koronavirüs tablosu



Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 9 Mart Koronavirüs tablosu şöyle:

8 Mart Koronavirüs tablosu

8 Mart Koronavirüs test sayısı, hasta sayısı, ölen sayısı şöyle:



