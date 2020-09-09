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Koronavirüs tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı böbreklere zarar verebiliyor. Son günlerde Korona virüsün farklı etkileri ve tedavi süreçlerinin detayları sıklıkla konuşuluyor.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep olabilir

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, “Covid’in en önemli belirtisi miyalji dediğimiz kas ve eklem ağrısıdır. Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen 'saçının kökünden ayak tırnağına kadar' şiddetli ve geçmeyen ağrılar tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir" açıklamasında bulundu.

Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, "Özellikle romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Covid’in kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik, antiviral (Favipiravir) ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir. Böbreklerde oluşan bu hasar geçicidir. Covid’in doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi, yoğun bakımda takip edilen hastaların yüzde 80’inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı görülür” dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Koronavirüs tedavisinde maalesef ağrı kesicilerin önemi büyük. Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak elbette mümkün değil fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı ve tüm sosyo-ekonomik hayatın etkilendiği düşünüldüğünde, toplum sağlığı için bir kez daha koronavirüsü ile ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız. Alınacak en önemli tedbir, sağlık profesyonellerinin çağrılarına uymak ve bulaştan uzak durmaktır” dedi.

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