Koronavirüs tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep olabilir

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, “Covid’in en önemli belirtisi miyalji dediğimiz kas ve eklem ağrısıdır. Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen 'saçının kökünden ayak tırnağına kadar' şiddetli ve geçmeyen ağrılar tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir" açıklamasında bulundu.

Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin, "Özellikle romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Covid’in kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik, antiviral (Favipiravir) ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir. Böbreklerde oluşan bu hasar geçicidir. Covid’in doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi, yoğun bakımda takip edilen hastaların yüzde 80’inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı görülür” dedi.