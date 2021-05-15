Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacıyla ilgili önemli açıklama

Dr. Ahmet İnal, DHA'ya yaptığı açıklamada, Covid-19 tedavisine ilk başlandığında Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçlarını uyguladıklarını anımsattı. Geçen hafta Hidroksiklorokin ilacının Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi kılavuzundan çıkarıldığını belirten İnal, "Çünkü, yapılan uzun dönem çalışmalarda Hidroksiklorokin çok etkili olmadığı ve riskin görülmesinden dolayı bu ilaç çıkarıldı. Covid-19 tedavisi çok yeni bir hastalık olduğu için devamlı kendini güncelleyebiliyor. Yeni bulgular ile tedaviyi güncellememiz gerekiyor. O yüzden tanı konulduktan sonra artık Favipiravir ile devam ediliyor. Yalnız Hidroksiklorokin ile Favipiravir aynı değil. Favipiravir yeni bir ilaç ama şu anki verilerde çok ciddi yan etkisi olduğu görülmüyor" dedi.

"FAVİPİRAVİR’İN ERKEN DÖNEMDE ETKİLİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Dr. İnal, Favipiravir’in bir özelliğinin bulunduğunu söyleyerek, "Favipiravir, hastalığa tanı konulduktan sonra erken dönemde etkili oluyor. Örneğin PCR pozitif, öksürük ve boğaz ağrısı varsa Favipiravir etkilidir. Yine PCR pozitif olup akciğer tutulumu varsa da yine Favipiravir’in etkili olduğu görülüyor. Ancak hasta yoğun bakıma gitmiş ise Favipiravir’in etkinliğinin hiç olmadığı görülüyor. Bu dönemde farklı ilaçlar kullanılıyor. Yani Favipiravir ilk semptomlar başladığı zaman kullanıldığında etkili olduğu gözlemlendi. O yüzden filyasyon ekipleri hastalara bu ilacı verdiklerinde kullansınlar. En büyük sıkıntı şu; hasta eğer ki bir semptomu yoksa 'benim hiçbir sıkıntım yok' deyip bu ilacı kullanmayabiliyor. Bu ilaç 5 gün kullanılıyor ve sabah 8, akşam 8 tane içiliyor. Dolayısıyla çok fazla ilaç içildiği için bunda korku oluşuyor. Yani 16 tablet içince 'acaba başıma bir iş gelir mi?' diye korkup içmeyebiliyor. O yüzden hastalarımız bu dönemde bu ilacı kullanmadıkları zaman bazı hastalarımızda hastalığın geliştiğini görebiliyoruz. O nedenle eğer ki PCR testi pozitif çıkıp, filyasyon ekibi bu ilacı verdiyse mutlaka kullansınlar" diye konuştu.