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Koronavirüs tedavisinde ölüm oranını düşürüyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs tedavisinde aspirin kullanılan hastaların ölüm riskinin yüzde 47 düştüğü ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ürkiye'de salgının en başından bu yana hastalarda aspirin kullanıldığını söyledi.

Koronavirüs tedavisinde ölüm oranını düşürüyor!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsten kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelip, kanın pıhtılaşması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Azap, "Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor" dedi.

'BAŞTAN BERİ HASTALARIMIZDA KULLANIYORUZ'

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Bunun salgının erken dönemlerinden itibaren bildikleri bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Azap, "Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. 'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma, aspirinin yüzde 50 oranında bunları önlediğini gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı 'aspirin' olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz" diye konuştu.

DHA

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